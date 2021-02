La prochaine saison de la grippe pourrait être très étrange et potentiellement très mauvaise

La distanciation sociale a presque éteint la propagation de la grippe et d’autres virus respiratoires. Mais cela signifie que les futures épidémies pourraient être graves – et peuvent survenir à des moments étranges ou inattendus, préviennent les experts.

À court terme, moins de cas de grippe signifie moins de décès et d’hospitalisations dus à la grippe, allégeant ainsi le fardeau des systèmes de santé déjà claqué avec COVID-19, L’Atlantique a rapporté . Cas d’autres virus saisonniers, y compris le virus respiratoire syncytial (RSV), le rhume coronavirus et les virus parainfluenza, qui provoquent des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, ont également chuté à des niveaux remarquablement bas cette année, probablement en raison de précautions liées aux coronavirus, telles que le masquage, la distance physique, le lavage des mains et les voyages internationaux limités.

Mais les experts prédisent que ce répit des virus saisonniers pourrait nous rendre vulnérables, car moins de personnes seront exposées et gagneront une immunité contre les souches en circulation.

«La sensibilité augmente dans la population», a déclaré Shweta Bansal, écologiste des maladies à l’université de Georgetown à Washington, DC, a dit à l’Atlantique .

Par exemple, des enfants sans exposition préalable aux virus naîtront, comme d’habitude, mais moins d’entre eux rencontreront les virus que dans une année moyenne; en attendant, le immunité chez les adultes précédemment exposés commencera à diminuer. Les personnes sans immunité ou avec une immunité réduite « sont comme un carburant pour le feu de la grippe », a déclaré Bansal. « Plus il y a de carburant disponible, plus il peut être facile pour une épidémie de se produire. »

Le match pourrait être frappé alors que les précautions COVID-19 augmentent, provoquant un rebond des infections, Rachel Baker, épidémiologiste à l’Université de Princeton, a dit Science News . Au fur et à mesure que la taille de la population sensible augmente, « nous devons être préparés pour les épidémies hors saison et les épidémies potentiellement importantes », a déclaré Baker.

Par exemple, la Nouvelle-Galles du Sud en Australie voit généralement un pic de cas de RSV entre avril et juin, mais au cours de la saison 2020, le nombre de tests positifs pour le RSV a chuté de plus de 85% par rapport aux dernières années, a rapporté Science News. Mais à la fin de décembre, après la levée des restrictions du COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud, les cas de RSV ont augmenté; En règle générale, seuls quelques centaines de cas sont signalés à la fin du mois de décembre, mais en 2020, 6000 tests positifs au RSV ont été détectés en seulement deux semaines.

Ce cas australien « pourrait être une préfiguration intéressante de ce qui est à venir dans l’hémisphère nord », a déclaré Baker à Science News.

Les scientifiques ne savent toujours pas si les prochaines saisons grippales seront mauvaises, a rapporté The Atlantic. Mais le manque de souches grippales en circulation rend la préparation de la saison plus difficile. Les scientifiques suivraient normalement les différentes souches de la grippe subir une mutation au fil du temps, afin de prévoir quelles versions du virus pourraient être répandues dans la saison à venir. Cet échantillonnage précoce les aide à formuler une nouvelle grippe vaccins en avance.

Mais avec si peu de cas de grippe à échantillonner cette année, les scientifiques manquent de données. Le faible niveau de circulation pourrait théoriquement étouffer certaines souches de grippe, a déclaré Florian Krammer, virologue et expert en grippe à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï, à The Atlantic. Mais d’un autre côté, de toutes nouvelles souches pourraient émerger sans que les scientifiques les connaissent, a-t-il déclaré.

Vous pouvez en savoir plus sur les futures saisons grippales à Actualités scientifiques et L’Atlantique .

