La prochaine réinitialisation hebdomadaire amènera les buffs à des classes World of Warcraft: Shadowlands sous-performantes

Blizzard a travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que l’équilibre de ses cours World of Warcraft: Shadowlands est aussi affûté que possible. Avec autant de changements massifs, une telle tâche est plus décourageante qu’on ne le pense.

Beaucoup diront qu’ils n’ont pas non plus tout à fait réussi dans cette tâche, car de plus en plus de joueurs semblent se trouver obligés de choisir des alliances ou des spécialisations spécifiques pour rester compétitifs ou même simplement efficaces.

Mais Tempête De Neige a poussé des changements de classe importants avec chaque patch de l’extension, et leur dernière série de changements devrait sortir ce mardi avec la réinitialisation hebdomadaire. Il y a beaucoup d’améliorations ici pour certaines des spécifications sous-performantes pour les rendre à nouveau compétitives!

Les chevaliers de la mort de givre reçoivent un autre buff, toutes les capacités de dégâts ayant leurs dégâts augmentés de 5%. Il s’agit d’une augmentation considérable et se cumule avec le buff précédent qui ne ciblait que les utilisateurs de Frost à 2 mains.

Les chasseurs de démons de Havoc sont également améliorés par une plus petite quantité. Havoc voit les dégâts de toutes les capacités dommageables augmentés de 3%. Le même buff est donné aux Frost Mages, qui sont parmi les spécifications les moins performantes du jeu pour le moment.

Les chasseurs constatent des changements, avec un buff de 5% des dégâts de maîtrise des bêtes et de survie. Ces deux spécifications sont incroyablement faibles pour le moment et auront probablement besoin de plus que ce buff pour les rendre à nouveau viables.

La même chose peut être dite pour Assassination Rogues, qui est sans aucun doute la plus faible des trois spécifications pour le moment. Alors que le buff de 5% accordé à la spécification est considérable, Assassination aura presque sans aucun doute besoin de plus que cela pour être à nouveau compétitif.

Les guerriers voient également un buff pour tous leurs DPS. Les bras et la fureur reçoivent tous deux un buff de 3% pour toutes les capacités de dégâts, ce qui marque la troisième augmentation de dégâts plate pour la fureur. La spécification a vu une quantité remarquable de buffs en raison d’être incroyablement faible et sous-accordée par rapport aux autres.

Les derniers changements sont Enhancement Shaman, qui reçoit une augmentation de 3% des dégâts, et Destruction Warlock, qui voit également une augmentation de 5% des dégâts. Nous espérons que ces buffs plats ramèneront ces classes en compétition.

Si cela sera suffisant, on ne le verra qu’une fois que les réglages de la classe seront distribués. Avec autant de changements à venir lors de la réinitialisation – y compris le déverrouillage final de la ligne de liaison d’âmes pour certaines liaisons d’alliance – DPS va sans aucun doute être renforcé.