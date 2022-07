La prochaine partie de l’aventure Tales From The Borderlands a reçu la note « 18+ ».

Le jeu devrait être déclaré avant fin 2020

Le fait qu’un agrégateur sud-coréen ait évalué la prochaine partie de Tales from the Borderlands a été remarqué par le portail Gematsu. L’aventure a reçu une note « 18+ ».

Le jeu sortira sous New Tales from the Borderlands, comme indiqué sur le site.

Le prochain TftB a été annoncé en avril 2022, et l’annonce complète devrait avoir lieu au cours de l’été. Les développeurs n’ont pas divulgué les détails de l’intrigue de l’aventure, disant seulement qu’elle raconterait l’histoire de nouveaux personnages ; cependant, les détails de l’histoire sont apparus dans la description de la classification par âge.

Ainsi, l’un des éléments critiques de New Tales from the Borderlands sera un appareil particulier qui peut « changer l’univers pour toujours ». De plus, le jeu contiendra « une violence excessive », une « vulgarité excessive » et des scènes d’alcool et de drogue.

La date de sortie exacte de New Tales from the Borderlands est inconnue, mais il devrait sortir avant la fin de l’année.

Il semble que le jeu va être réédité et remis en vente.

Le système de classification européen des jeux informatiques PEGI a défini une classification par âge pour Tales From The Borderlands – la liste des plates-formes comprend PC, PS5 et Xbox Series S|X. Cela s’est produit en décembre 2020, mais ce n’est que maintenant qu’il est devenu public.

Il est à noter que, contrairement au jeu original, il n’y a pas d’évaluation individuelle du contenu pour chacun des cinq épisodes. Cela pourrait signifier qu’une éventuelle réédition de Tales from the Borderlands sera publiée en un seul morceau plutôt que dans un format épisodique.

Les épisodes de Tales from the Borderlands sont sortis de novembre 2014 à octobre 2015 pour PC, PS4, Xbox One, iOS et Android.

Tales from the Borderlands est un jeu en cinq épisodes se déroulant entre les événements de Borderlands 2 et Borderlands 3 dans le monde impardonnable de Pandora. C’est l’histoire humoristique caractéristique de Borderlands à propos de deux aventuriers en quête de grandeur.