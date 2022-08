La prochaine Nord Watch de OnePlus sera disponible en deux formes et cinq variantes

in

12 août 2022 13:15:35 IST

OnePlus se prépare à introduire une série de nouvelles montres intelligentes économiques, sous le nom de Nord Watch. Plusieurs détails de la nouvelle OnePlus Nord Watch ont commencé à faire surface, avant même que OnePlus n’ait eu la chance de reconnaître l’existence de la montre.

Les dernières rumeurs concernant les wearables suggèrent que OnePlus lancera la Nord Watch dans cinq variantes différentes et deux formes différentes.

Apparemment, la montre sera disponible en forme rectangulaire et circulaire. L’option circulaire se déclinera en trois variantes, l’option rectangulaire n’en aura que deux.

Les montres circulaires OnePlus Nord seront livrées avec deux boutons sur le côté droit et une grande lunette autour de l’écran, ainsi qu’une montre similaire avec deux boutons mais pas de lunette. Le troisième appareil circulaire n’aura pas de lunette et un seul bouton et sera probablement l’option la moins chère parmi les trois.

La seule chose qui distingue les versions rectangulaires de la OnePlus Nord Watch, c’est la disposition des cornes et les rapports d’aspect des écrans. En dehors de cela, les deux versions auront un seul bouton sur la droite.

Les variantes circulaires auront des écrans avec des tailles de 240X240 pixels et 390X390 pixels. Alors que la Nord Watch rectangulaire a des écrans avec des résolutions de 240X280 pixels et 368X448 pixels.

Bien que ni les spécifications ni les prix de l’appareil ne soient encore connus, les rumeurs suggèrent que les options les moins chères parmi la Nord Watch coûteront environ 5 000 roupies, ce qui en fait l’une des smartwatches les moins chères d’un grand fabricant de smartphones. Les autres smartwatches de la série auront un prix similaire.

