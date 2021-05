La prochaine mise à jour majeure de Watch Dogs Legion pour ajouter le support 60FPS sur PS5

Bureau, Bois laquée blanc & pied couleur or MALIBU

Ce fascinant bureau design s'accordera avec charme à votre décor! Un Bureau Design élégant et moderne Donnez à votre maison ou bureau une mise à jour avec ce bureau design, arborant une finition qui ajoute une touche chic et fabuleuse à votre espace. Le cadre de ce bureau design effet or bois laquée blanc sur la base du bureau pour la maison et ses boutons ronds offrent une touche de glamour, tandis que sa finition éclatante confère un look distinctif à votre pièce. Pratique et splendide pour un ravissant décor et une gestion parfaite de votre espace Plus que élégante, ce meuble de bureau design pas cher comporte plusieurs tiroirs dont trois tiroirs alignés verticalement et un tiroir horizontal comportant plusieurs compartiments avec suffisamment d'espace pour ranger tous vos objets de nécessité. Ce bureau blanc pour la maison comprend de l'espace et une surface suffisamment large pour maximiser le stockage dans votre pièce. Alliant fonctionnalité et style, ce meuble de bureau pour la maison comporte de nombreux compartiments de rangement pratiques pour que tout soit rangé et à portée de main. Conçu pour améliorer votre décor et pour être très utile, ce bureau pour la maison design est la réponse parfaite à l'organisation de l'encombrement. Composé de tiroirs en MDF, ce bureau en bois est très résistant et conserve sa beauté pour de nombreuses années. DIMENSIONS ET COULEURS Longueur (cm) 100 Largeur (cm) 50 Hauteur(cm) 75 Couleurs blanc et effet or DESCRIPTIF DU PRODUIT Assemblage Requis Oui Matériau du Cadre Métal finition OR Matériau plateaux MDF Entretien facile nettoyer avec un chiffon humidifié