La prochaine mise à jour de Google Stadia pourrait apporter la prise en charge de l’écran tactile, l’application Android TV et plus encore: rapport

Google Stadia pour Android reçoit bientôt une nouvelle mise à jour. Et une fouille récente dans le package d’application Android (APK) de la prochaine version 3.9 fait allusion aux nouvelles fonctionnalités que la plate-forme obtiendra. Il inclut la prise en charge possible de l’écran tactile, la possibilité de prendre des notes, etc. Selon un rapport par 9To5Google, Google Stadia pour Android devrait bientôt introduire une nouvelle façon de jouer; via les commandes de l’écran tactile. Cela s’ajoutera aux deux façons actuelles de jouer aux jeux Google Stadia: soit via Google ou des contrôleurs tiers, soit via un clavier ou une souris.

Le rapport suggère que l’application utilisera également des graphiques pour expliquer le fonctionnement de la fonctionnalité. Seuls quelques jeux Stadia (comme le Monopoly d’Ubisoft) prennent en charge les commandes tactiles. Mais, la fonctionnalité n’a été mise en ligne pour aucun des jeux, selon le rapport. Ce sera peut-être une fois que la version sera entièrement disponible pour tous.

La deuxième ligne est la fonction Player Notes, qui permettra aux utilisateurs de noter les amis avec lesquels ils jouent à des jeux pour savoir qui joue avec qui.

Une autre mise à jour importante comprend le Google Stadia prise en charge de l’application sur Android TV. Android TV devrait disposer d’une application permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux via leurs écrans de télévision. Tout comme Chromecast, Google Stadia sur Android TV permettra la création de plusieurs profils. Cependant, la différence serait la possibilité de parcourir le Stadia Store pour trouver des jeux et même de les acheter.

Le lecteur de capture de Google Stadia inclura désormais la possibilité de sauter cinq secondes en avant ou en arrière pendant une vidéo. Cela s’ajoutera aux commandes telles que lecture / pause, partage et suppression.

De plus, la fonctionnalité Party Chat, qui est actuellement disponible sur Google Stadia pour iOS, sera bientôt disponible sur l’application Android dans le cadre de la version 3.9. Pour ceux qui ne le savent pas, la fonctionnalité permet aux gens d’inviter des amis pour des discussions vocales pendant un jeu ou non.

