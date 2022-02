La prochaine édition du Comic-Con Argentine accueillera l’une des stars de La Casa de Papel

Comic Con

La première visite internationale au grand événement de la culture pop dans le pays a été confirmée et il sera l’une des grandes figures de la série espagnole.

© GettyLa prochaine édition du Argentina Comic-Con accueillera l’une des stars de La Casa de Papel.

Henry Cavill, Kiernan Shipka et Gavin Leatherwood étaient les trois grands invités internationaux du dernier Comic Con Argentine, qui a été réalisée en décembre 2019, quelques mois avant le début de la pandémie de Coronavirus. Alors qu’ils étaient avancés pour la prochaine édition en 2020, la crise sanitaire a forcé les plans à être reportés et plus de deux ans plus tard, cela viendra avec une vraie surprise pour les fans de la pop culture. On connaît déjà le premier chiffre face à face !

« L’attente a été longue… mais il nous manque de moins en moins de se revoir en personne », étaient les mots choisis sur les réseaux sociaux mi-septembre 2021 pour enfin confirmer le retour. Là, ils ont confirmé que ce serait dans le Centre de la côte de Salguero de la ville de Buenos Aires les jours 20, 21 et 22 mai. Les premières préventes de billets ont commencé cette semaine et se sont vendues en quelques minutes.

+Le premier invité à l’ACC

Dans des jours passionnants pour le public en raison de la vente de billets, les profils officiels de l’événement ont annoncé leur premier invité international. Selon le communiqué officiel, Itziar Itunoqui a joué Raquel Murillo dans les saisons de Le vol d’argentseront présents le week-end mentionné, bien qu’ils n’aient pas précisé quel jour, pour entretenir le mystère.

La série espagnole est devenue un véritable phénomène de plateforme et, jusqu’à l’apparition de Le jeu du calmara eu la reconnaissance d’être l’émission non anglophone la plus sélectionnée de l’histoire de Netflix. Le 3 décembre de l’année dernière, les 5 derniers épisodes qui ont culminé l’histoire sont sortis, bien qu’il y ait déjà un spin-off berlinois en route.

le caractère de Itziar Ituno Elle était d’une grande pertinence dès le début de la fiction, puisqu’elle a commencé comme inspectrice chargée d’arrêter les voleurs, mais plus tard, elle a changé de camp avec le pseudonyme « Lisboa » à cause de sa romance avec Le Professeur. Il y aura des milliers de fans qui la rencontreront lors de la prochaine édition du Comic Con Argentinemême si d’autres invités seront bientôt annoncés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂