La prochaine chose de Nokia sera plusieurs smartphones 5G bon marché avec chipset Qualcomm

Nokia ne veut pas concurrencer les gammes « premium » et s’attachera en 2022 à mieux se positionner parmi les mobiles les plus vendus : plusieurs nouveaux téléphones Nokia X et Nokia G seront lancés, tous dotés d’une connectivité 5G.

Loin de la nostalgie et des renaissances diverses par nokia Comme ce nouveau N73 qui a été évoqué il y a quelques semaines, il semble que la prochaine chose de la firme nordique sous l’égide de HMD Global ne sera pas de nouveaux smartphones de pointe. primemais plutôt le retour sur le ring des best-sellers avec de nouveaux mobiles 5G très bon marché et des prétentions mesurées.

En fait, comme nous l’ont dit les collègues de NokiaPowerUser, de Finlande, ils se préparent déjà à débarquer sur le marché de de nouveaux appareils pour ses séries X et Gqui serait mis à jour jusqu’en 2022 tous avec une connectivité 5G et alimentés par Qualcomm du moins la plupart du temps.

Les sources osent même évoquer le chipset Snapdragon 480 Plus de la firme de San Diego, un système sur puce gamme moyenne/basse pouvant se connecter aux réseaux 5G à la fois en modalité stand alone ainsi que l’utilisation de matériel LTE grâce à la 5G non autonomeet que pas pour cette raison il augmente trop son prix démocratiser parmi les mobiles les moins chers.

Malheureusement, la fuite est à peu près prise avec des pincettes et Nous n’avons pas d’images ou trop de détails sur les smartphonesbien que certaines informations que nous commentons maintenant se soient révélées, malgré le fait que certains d’entre vous s’y attendraient sûrement.

Adam Ferguson nous avait déjà prévenu que Nokia n’allait pas concurrencer les mobiles les plus chers, donc tout concorde pour que les prochaines créations de la firme finlandaise soient parmi les familles Nokia X et Nokia G avec des prix très attractifs, des chipsets Qualcomm et une connectivité 5G pour tout le monde.

Sans surprise, ils nous disent que certains des prochains Nokia X arriveront avec un écran 120 hertzune fonctionnalité qui commence effectivement à se répandre comme une traînée de poudre dans le milieu de gamme, en plus de Résolution FullHD+ 1080p qui est en effet supporté par le Qualcomm Snapdragon 480+. De plus, certains des nouveaux Nokia G bénéficieront de panneaux avec des taux de rafraîchissement élevés.

Il est tôt pour continuer à spéculer, mais la vérité est que tout est assez cohérent avec les stratégies de un Nokia qui utilisait déjà le Snapdragon 480 dans le passé dans leurs Nokia X10, X20, X100, XR20, G50 et G300, pariant maintenant sur ce Évolution de Qualcomm avec processeur jusqu’à 2,2 GHz (200 MHz de plus) et des améliorations de connectivité telles que Bluetooth 5.2 LE.

Il convient également de rappeler le mots d’Adam Ferguson, directeur du marketing produit chez HMD Globalqui indiquait que « Fabriquer un téléphone à plus de 800 € n’a pas de sens pour nous pour le moment, car HMS ne veut pas s’impliquer dans une concurrence féroce avec d’autres fabricants. ».

Il est clair alors que Nokia va se concentrer en 2022 sur les gammes les moins chères et continuer à se positionner pour récupérer son image de marque mythique, nous allons donc attendre attentivement tous ses mouvements au cours de l’été prochain pour voir de quoi ils nous surprendront d’Espoo… Qu’attendez-vous de Nokia ? Avez-vous de bonnes attentes ?

