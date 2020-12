La prise en charge de Microsoft Teams pour Internet Explorer 11 prend fin, la prise en charge des applications Microsoft 365 prend fin à la mi-août 2021

Tendance FP01 déc.2020 11:27:45 IST

Microsoft poursuit son plan visant à mettre fin au support d’Internet Explorer 11 ou IE 11. Conformément à la feuille de route, Microsoft Teams a cessé de travailler sur le navigateur à partir du 30 novembre. Dans la tentative de Microsoft de déplacer les utilisateurs vers le nouveau Microsoft Edge à partir de l’ancien IE, l’application Web Microsoft Teams est devenue la première application à prendre en charge le navigateur. Microsoft avait annoncé en août de cette année, ils prévoient de mettre fin au support d’IE 11 d’ici août 2021.

Avec la transition amorcée, d’autres services en ligne de Microsoft tels que Office 365, OneDrive et Outlook ne fonctionneront bientôt plus sur Internet Explorer 11.

le article de blog by Microsoft a déclaré que la prochaine étape du calendrier de Microsoft pour la suppression progressive de la prise en charge d’Internet Explorer 11 consistait à mettre fin à la prise en charge de Microsoft Edge Legacy d’ici le 9 mars 2021.

Le calendrier annoncé le 17 août 2020 donnait aux utilisateurs une période d’un an pour passer à Edge, car IE se couchera pour toujours le 17 août 2021. La mort du navigateur signifie essentiellement qu’il ne recevra aucune mise à jour à l’avenir. et les applications Microsoft 365 ne le prendront pas en charge. En outre, tous les nouveaux appareils et les mises à jour des fonctionnalités Windows à venir seront fournis avec le nouveau navigateur Edge.

Dans l’intérêt des investisseurs des applications Web sur IE 11, le navigateur et les investissements continueront de fonctionner pour le moment. Bien que ce ne soit pas une solution permanente, les investisseurs devront utiliser ce temps supplémentaire pour effectuer leur transition vers le nouveau navigateur basé sur Chromium.

le reconstruit Microsoft Edge a été déployé par l’entreprise au début de cette année. La différence fondamentale avec Microsoft Edge est que la nouvelle version a été créée à partir de zéro sur la base du projet open-source Chromium.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂