La princesse Mononoke a servi d’inspiration pour le prochain jeu SoulFrame du développeur Warframe Digital Extremes

La suite de Warframe, Soulframe, est développée par Extrêmes numériques et on dit qu’il s’agit d’un « univers miroir Warframe » situé dans un royaume fantastique et inspiré par la princesse Mononoke du Studio Ghibli.

Le réalisateur de Warframe, Steve Sinclair, qui quitte son poste pour travailler sur cette nouvelle aventure, Soulframe, a été révélé lors de Tenocon 2022, selon The Washington Post.

Les développeurs de Digital Extremes affirment que si Soulframe et Warframe partagent de nombreuses caractéristiques, il existe également des différences claires entre les deux jeux. Par exemple, alors que les deux jeux sont principalement centrés sur le PvE coopératif, Soulframe utilise plus d’armes physiques et le combat réel est plus lent que dans Warframe.

L’anime « Princess Mononoke » a été l’une des inspirations de Soulframe, qui mettra fortement l’accent sur le concept de nature et sur la façon dont les humains interagissent avec elle. Ceci est décrit dans le teaser d’ouverture du jeu.

L’univers Soulframe est mécontent de ce qui lui a été fait. Ainsi, il y a un mouvement souterrain constant pendant la journée, ce qui affecte le réseau de grottes. C’est ainsi que fonctionnera la génération procédurale, qui sera utilisée dans le jeu.

Parce que Soulframe met davantage l’accent sur l’exploration que Warframe, il contiendra de vastes espaces ouverts similaires à ceux que Warframe vient d’obtenir.

Aux côtés de chefs-d’œuvre tels que Princess Mononoke et The NeverEnding Story, Soulframe est une aventure en monde ouvert gratuite qui est « fortement influencée par les thèmes de la nature, de la restauration et de l’exploration ».

L’environnement créé par l’équipe sera « le choc de l’industrie et de la nature, et au service de cela, la planète affichera son mécontentement contre les acteurs qui l’occupent », selon ces inspirations.

Bien que le jeu en soit encore à ses tout premiers stades de développement, Sinclair souligne qu’il se concentrera sur le combat coopératif joueur contre environnement et sur des environnements générés aléatoirement, un peu comme Warframe. Et contrairement à la «perspective du mésocarpe sur le genre de science-fiction» de Warframe, Soulframe sera une «interprétation convenablement étrange de la fantaisie».