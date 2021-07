La princesse Leia jouera un rôle majeur dans la série « Obi-Wan »

Un nouveau rapport indique que la mini-série exclusive Disney + centrée sur le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, a choisi une jeune actrice pour être chargée de jouer la princesse Leia Organa, qui sera apparemment un élément central de son intrigue.

Ewan McGregor marquera son retour dans la franchise « Star Wars » en rejouant Kenobi dans une histoire qui se déroulera dix ans après les événements de « La Revanche des Sith », qui l’ont conduit à l’exil sur Tatooine après l’émergence. de l’empire galactique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’actrice de « Haunting of Hill House » parle de l’avenir de la franchise

La participation de McGregor a été dès le début l’un des aspects les mieux reçus des fans de « Star Wars », qui au fil des ans ont adouci leurs critiques acerbes de la trilogie précédente. Après que certaines rumeurs aient commencé à indiquer la possibilité de voir Luke et Leia comme des nourrissons dans la série, il semble que la production ait déjà trouvé qui incarnera la princesse d’Alderaan.

Selon un récent rapport de Cinelinx, tout ce qui concerne Leia dans la série Kenobi a beaucoup de poids et l’équipe de développement cherche à lui donner une grande impulsion. Il révèle également que la jeune actrice Vivien Lyra Blair, qui a travaillé sur les productions Netflix « Birdbox » et « We Can Be Heroes », sera chargée de l’interpréter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel Studios n’a pas de vrai plan pour « Young Avengers »

L’apparition d’une jeune Leia dans la série Obi-Wan Kenobi n’est pas forcément une surprise pour les fans, même s’il serait intéressant de voir en quoi elle devient un élément narratif d’une grande importance, puisque de nombreuses histoires canoniques sur l’exil des Jedi sur Tatooine implique en quelque sorte que Luke soit en danger pour que Kenobi prenne des mesures.

Des rapports récents indiquent également la présence d’Inquisiteurs impériaux dans la série, ce qui pourrait indiquer que Lucasfilm prépare le terrain pour que « Obi-Wan Kenobi » soit présenté comme une série pleine d’action et d’aventure débridées. La production n’a pas encore de date de sortie officielle.