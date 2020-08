La princesse héritière devient élève: Elisabeth de Belgique entre à l’école militaire

Du collège d’élite à l’école militaire: l’héritière belge du trône Elisabeth poursuit une tradition familiale et entame une formation à l’Académie royale militaire. Le jeune de 18 ans est déjà au centre des médias. Certains la comparent déjà à la duchesse britannique Meghan.

La princesse héritière de Belgique Elisabeth commencera lundi sa formation à l’Académie royale militaire de Bruxelles. La jeune fille de 18 ans suit les traces de son père, le roi Philippe. L’héritier du trône veut suivre des cours de sciences sociales et militaires en néerlandais pendant un an, comme le rapporte l’agence de presse Belga.

La duchesse de Brabant est la première princesse belge à étudier à l’institution. Elle était diplômée de l’Atlantic College au Pays de Galles ce printemps. L’Académie militaire belge a été fondée en 1834 sur proposition du roi Léopold I. Depuis, plusieurs membres de la famille royale ont fréquenté l’académie.

En tant qu’aînée de quatre frères et sœurs, Elisabeth est sous observation spéciale. Après tout, elle succédera un jour au trône à son père le roi Philippe. Ses parents préparent méticuleusement la princesse à son existence de reine. Plus récemment, le palais a de plus en plus mis en scène Elisabeth en public. L’année dernière, par exemple, elle a accompagné son père pour la première fois lorsqu’il a enregistré le discours le jour de la fête nationale. Quelques semaines plus tôt, la fille royale était inopinée et complètement surprenante lors de son premier voyage officiel à l’étranger. Pendant les vacances d’été, elle a accompagné sa mère, la reine Mathilde, lors d’une mission de trois jours à l’Unicef ​​au Kenya.

Les médias se concentrent également de plus en plus sur Elisabeth. À presque toutes les occasions, ils rendent hommage au style décontracté et élégant de la princesse héritière. Après la fête nationale, le journal “Het Laatste Nieuws” a fait la une: “Elisabeth attire l’attention de tous” Et la chaîne RTBF a demandé: “Elisabeth de Belgique, une inspiration mode pour les jeunes?” Il est encore trop tôt pour la comparer à la duchesse Meghan de la famille royale britannique. Mais si Elisabeth le voulait, comme Meghan, elle pourrait devenir un modèle pour la jeune génération, écrit la station.

Dans le passé, c’était généralement le frère et le père du roi Philippe qui faisaient parler les gens. L’ex-roi Albert II s’est disputé pendant des années avec l’artiste Delphine Boël devant le tribunal parce qu’Albert refusait de la reconnaître comme une enfant. Et Frère Laurent est appelé «Prince Rebelle» ou «Prince à plein régime» à cause de son style de vie dissolu.