La princesse Eugénie fête ses 31 ans avec de nouvelles photos de bébé août

La princesse Eugénie fête ses 31 ans avec le plus beau cadeau qu’elle puisse demander pour elle: son petit fils August Phillip!

« Merci pour l’amour d’anniversaire d’hier❤️ .. », a-t-elle écrit sur Instagram, accompagnant une paire de jolies photos de son petit garçon. « J’ai eu le meilleur cadeau que je puisse demander !! »

Dans la première photo, nous voyons la fille du duc et de la duchesse d’York berçant son petit garçon aux côtés de son mari, Jack Brooksbank. August porte un pull chic avec son nom brodé dans le dos.

Sur la deuxième photo, nous voyons le fier papa câliner le bébé nouveau-né sur son épaule, les yeux sur les épaules de son père.

princesseugenie / Instagram

La mère royale d’un enfant, qui a eu 31 ans mardi, a célébré la naissance de son fils début février. Le bébé est le premier petit-enfant des parents de la princesse Eugénie, le prince Andrew et Sarah, duchesse d’York, et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d’Édimbourg.

Quelques jours plus tard, le couple a annoncé le nom du bébé, August Philip Hawke Brooksbank, partageant la signification particulière du nom de son fils.

«Le week-end d’anniversaire de son grand-père, en pensant à mon grand-père, nous présentons notre petit garçon», se référant à son grand-père, le prince Philip, le duc d’Édimbourg, hospitalisé la même semaine.

« Il porte le nom de son arrière-grand-père et de ses deux arrière-grands-pères x5 », a-t-elle ajouté.

Les fans royaux n’ont pas seulement adoré leur hommage à leur lignée, ils ont également adoré à quel point la princesse Eugénie avait l’air « si réelle » sur les photos qu’elle a partagées.

«(J’aime) qu’elle ait l’air si réelle et pas glamour – comme la plupart des mamans au début de la brume d’avoir un nouveau-né», a commenté un fan.

«Merci d’avoir partagé une vraie photo post-partum», a écrit un autre adepte. « Vous êtes belle! Donner naissance est un véritable jalon. »

Mais si August est un membre plus récent de la famille royale, il n’est pas le plus récent. Mercredi, il a été annoncé que la fille de la fille de la reine Elizabeth, la princesse Anne, Zara Tindall, avait accueilli son troisième enfant avec son mari Mike Tindall.

« Zara et Mike Tindall sont heureux d’annoncer la naissance de leur troisième enfant, Lucas Philip Tindall », a révélé un porte-parole du couple.

Mike, un joueur de rugby à la retraite, a parlé de la nouvelle arrivée sur son podcast, «The Good, the Bad & the Rugby», disant qu’après un week-end à regarder le sport, «dimanche s’est encore amélioré parce qu’un petit garçon est arrivé à ma maison. »

Selon le fier père, le bébé «est arrivé très vite». Sans assez de temps pour se rendre à l’hôpital, Zara a accouché sur le sol de la salle de bain.

Quant à maman, Mike a dit que Zara était «une guerrière, comme toujours».

