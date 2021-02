La princesse Eugénie et Jack Brooksbank révèlent le nom significatif de leur premier enfant

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont ​​trouvé le nom parfait pour leur premier enfant.

Les nouveaux parents ont annoncé la nouvelle sur Instagram, partageant deux photos du couple berçant leur bébé entre eux. Ils ont écrit dans la légende: «Nous voulions vous présenter August Philip Hawke Brooksbank, ⁣» et ont ajouté trois emoji en forme de cœur bleu.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

«Merci pour tant de merveilleux messages», ont-ils poursuivi. «Nos cœurs sont pleins d’amour pour ce petit humain, les mots ne peuvent pas exprimer. Nous sommes ravis de pouvoir partager ces photos avec vous.»

Le couple a fait un doux signe de tête à leur sage-femme et au personnel de l’hôpital dans le message, expliquant que les photos accompagnant le message ont été prises «par notre merveilleuse sage-femme.

«Merci aux merveilleux travailleurs essentiels, y compris notre sage-femme, qui sont venus donner congé à notre garçon», ont-ils conclu.

Eugénie a expliqué la signification du nom de son petit garçon dans son histoire Instagram. princesseugenie / Instagram

Sur son histoire Instagram, Eugénie a révélé la signification touchante du nom de son fils, en écrivant: «Le week-end de l’anniversaire de son grand-père, en pensant à mon grand-père, nous présentons notre petit garçon», en référence à son grand-père, le prince Philip, duc d’Édimbourg, qui a été hospitalisé plus tôt cette semaine.

« Il porte le nom de son arrière-grand-père et de ses deux arrière-grands-pères x5 », a-t-elle ajouté.

La mère d’Eugénie, Sarah, la duchesse d’York, s’est également rendue sur Instagram pour partager les nouvelles passionnantes, publiant les mêmes photos que sa fille a partagées, ainsi qu’un message touchant pour les nouveaux parents.

«En tant que grands-parents, le duc et moi sommes ravis et bénis de l’arrivée de notre petit-fils August Philip Hawke Brooksbank», a-t-elle écrit. «Il est une belle bénédiction et un porteur d’un tel amour et d’une telle joie pour toute notre famille. Je suis tellement fier de Jack et Eugénie, ils sont et seront de merveilleux parents.

Le compte Instagram officiel de la famille royale britannique a également partagé la nouvelle aux côtés de la même photo de la nouvelle famille de trois personnes, accompagnée d’une légende lisant en partie: «Le couple a été touché par les vœux qu’ils ont reçus lors de la naissance de leur premier enfant, et sommes ravis de partager cette première photo en famille.

Le 9 février, il a été annoncé qu’Eugénie avait donné naissance à un fils à l’hôpital de Portland à Londres. Selon une déclaration de la famille royale, il a été livré à 8 h 55 et pesait 8 livres, 1 once à l’époque.

Eugénie a partagé l’heureuse nouvelle sur son Instagram le même jour, en publiant une photo en noir et blanc de la main de son fils enroulée autour d’un de ses doigts. La nouvelle maman a simplement légendé la photo avec trois emoji cœur bleu et deux points d’exclamation.

August Philip Hawke Brooksbank n’est pas seulement le premier enfant du couple, mais aussi le premier petit-enfant des parents d’Eugénie, le prince Andrew, le duc d’York et la duchesse d’York, ainsi que le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II. et le duc d’Édimbourg.