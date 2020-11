La princesse Diana a été «  séduite  » dans l’une de ses interviews les plus infâmes, affirme sa secrétaire privée

Cela fait 25 ans que la princesse Diana s’est assise pour son infâme Panorama entrevue. Les fans se souviendront que c’est à ce moment-là que la princesse de Galles a admis qu’il y avait «trois d’entre nous» dans son mariage – une référence évidente à Camilla Parker Bowles. Maintenant, le secrétaire privé de Diana, Patrick Jephson, et son frère, Charles Spencer, ont révélé ce qui s’est réellement passé avant cette interview. Spencer a accusé la BBC de «pure malhonnêteté», tandis que Jephson affirme que Diane a été «séduite».

La princesse Diana interviewée par Martin Bashir | Photographie de piscine / Corbis / Corbis via Getty Images

Charles Spencer a envoyé à la BBC une lettre cinglante concernant l’interview de la princesse Diana « Panorama »

Selon le magazine People, Charles, 9e comte Spencer a récemment envoyé une «lettre cinglante» au directeur de la BBC. Il a appelé le réseau pour les tactiques qu’ils ont utilisées pour obtenir l’interview de 1995 avec sa sœur.

Il s’avère que la BBC a utilisé de faux documents pour obtenir l’interview de Martin Bashir avec la princesse de Galles sur Panorama. Charles a accusé la BBC de lui avoir envoyé des «excuses au coup par coup» pour avoir utilisé les faux documents.

En octobre, le Sunday Times a rapporté que Bashir avait créé de faux relevés bancaires pour tenter de convaincre Charles qu’un membre du personnel de la princesse Diana divulguait des informations sur elle et sa famille.

Exclusif: La BBC a réagi au rapport exclusif du Mail sur les affirmations d’Earl Spencer, Martin Bashir a simulé plusieurs documents pour sécuriser son entretien historique avec la princesse Diana en promettant une enquête interne. Charles Spencer dit que cela ne suffit pas. https://t.co/jdyJbDxA79 – Rebecca English (@RE_DailyMail) 3 novembre 2020

« [The BBC] Je n’ai pas encore présenté mes excuses pour ce qui compte vraiment ici: la falsification incroyablement sérieuse des relevés bancaires suggérant que les plus proches confidents de Diana l’espionnaient pour ses ennemis », a expliqué Charles.

Il dit que ces relevés bancaires l’ont amené à parler à Diana de «telles choses». Cela a conduit à une réunion en septembre 1995 où Charles a présenté Diana à Bashir. Cette réunion a abouti à l’entrevue. Charles a demandé une nouvelle enquête sur la question, et il souhaite également des «excuses beaucoup plus larges».

La BBC a répondu à Charles Spencer en lançant une nouvelle enquête

Selon le New York Post, la BBC a répondu à la lettre de Charles en lançant une nouvelle enquête. En plus des faux relevés bancaires, Charles pense également que Bashir a utilisé d’autres méthodes contraires à l’éthique. Il dit que Bashir a raconté à la princesse Diana «des histoires fantastiques pour gagner sa confiance» et la convaincre de faire l’interview.

L’enquête de la BBC a déjà frappé un ralentisseur. Bashir a maintenant 57 ans et est rédacteur en chef de la religion pour BBC News. Il est également gravement malade du COVID-19. Le réseau a cependant admis que Bashir avait montré à Charles des relevés bancaires qu’un graphiste du personnel avait trafiqué.

Les initiés du palais qui travaillaient pour la famille royale au moment de l’apparition de la princesse Diana sur Panorama ont déclaré que nous étions « en droit de savoir que le désir continuait » et comment la BBC avait obtenu l’interview – SkyNews (@SkyNews) 5 novembre 2020

EN RELATION: La princesse Diana et Sarah Ferguson ont toutes deux été « endommagées » bien avant de rejoindre la famille royale selon les « épouses royales en guerre »

«Suggérer que les documents simulés étaient authentiques était alors une erreur et c’est une erreur maintenant; la BBC d’aujourd’hui est heureuse de s’excuser pour cela. Les processus éditoriaux de la BBC sont désormais encore plus difficiles et cela ne se produirait pas aujourd’hui », a déclaré un porte-parole de la BBC dans un communiqué. « Les archives de la BBC indiquent que la princesse de Galles a déclaré qu’elle n’avait pas vu les documents simulés et qu’ils n’avaient joué aucun rôle dans sa décision de participer à l’interview. »

La BBC dit qu’elle s’est excusée et qu’elle est heureuse de «répéter ces excuses». Ils ont également déclaré qu’ils enquêteraient sur ces nouvelles informations «de manière solide et équitable», même si l’incident a eu lieu «il y a un quart de siècle». Ils ont dit qu’ils parleraient à Bashir quand il serait guéri.

La secrétaire personnelle de la princesse Diana affirme qu’elle a été « séduite » par l’interview

Patrick Jephson a été le secrétaire personnel de la princesse Diana de 1988 à 1996. Selon OK! Magazine, Jephson dit que lorsque le Panorama interview est sorti, il était furieux.

«Une partie de ma réaction viscérale était l’indignation que quelqu’un aurait dû exploiter la princesse de cette manière», a déclaré Jephson. «Connaître la princesse comme moi, la faire jouer comme ça était une combinaison de séduction et de trahison. Panorama a brûlé ses ponts avec le reste de la famille royale et l’a coupée, mortellement, de la protection de l’institution royale.

L’ancien directeur général de la BBC, John Birt, affirme que Bashir a reçu un renseignement d’un ancien membre des services de renseignement selon lequel les appartements privés de Diana au palais de Kensington avaient été mis sur écoute. Il dit que Bashir a fourni des relevés bancaires qui auraient montré que l’un de ses employés avait reçu des paiements d’une valeur de 13 688 €.

EN RELATION: Le prince Charles a admis qu’il « vivait dangereusement » en trompant la princesse Diana dans des lettres déterrées

«Diana avait peur d’être repoussée, aussi simple que cela», a déclaré le biographe Andrew Morton.

Jephson a également révélé que quelqu’un avait informé Diana que la reine Elizabeth abdiquerait en 1996. Quelqu’un a également dit à la princesse que Camilla serait «mise de côté». Après que Charles soit devenu roi, la princesse Diana a cru qu’elle serait assassinée.

«Plus les choses qu’on lui racontait étaient bizarres, plus elle semblait les avaler avidement», a déclaré Jephson.