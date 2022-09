La princesse Anne se souvient avoir partagé les « dernières 24 heures » avec sa mère, la reine Elizabeth II, dans une déclaration

La princesse Anne se souvient dans une nouvelle déclaration des dernières 24 heures qu’elle a partagées avec sa mère, la reine Elizabeth II, avant la mort du monarque le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

La fille unique de la défunte royale a publié la déclaration mardi, qualifiant d’honneur et de privilège d’être avec sa mère dans ses derniers instants, tout en envoyant un soutien à son frère, le roi Charles III.

« J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère. Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant. « , lit-on dans le communiqué.

La princesse Anne attend l’arrivée du cercueil de feu la reine Elizabeth II au palais de Holyroodhouse à Édimbourg le 11 septembre. Aaron Chrown / AFP – Getty Images

« Nous partagerons tous des souvenirs uniques. Je remercie tous ceux qui partagent notre sentiment de perte », a-t-elle poursuivi. « On nous a peut-être rappelé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale nous tenaient pour acquises. Je suis également très reconnaissant du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires du monarque. »

Anne a signé la déclaration, « A ma mère, la reine, merci. »

L’homme de 72 ans est le deuxième enfant d’Elizabeth et du prince Philip, décédés en avril 2021 à l’âge de 99 ans.

Lorsque le cercueil de la reine est arrivé au palais de Holyroodhouse le 11 septembre, Anne a rendu hommage à sa mère en faisant la révérence aux côtés de son mari, le vice-amiral Timothy Laurence, qu’elle a épousé en 1992.

Les fils d’Elizabeth, le prince Andrew, 62 ans, et le prince Edward, 58 ans, ainsi que l’épouse d’Edward, Sophie, comtesse de Wessex, 57 ans, ont rejoint Anne en deuil à Édimbourg, en Écosse.

Lorsque le cercueil de sa mère a été déposé à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg, Anne est entrée dans l’histoire en participant à une surveillance symbolique du cercueil. Elle est devenue la première femme à participer à la tradition royale, selon l’experte et commentatrice royale de NBC, Daisy McAndrew.

Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward assistent à la veillée des princes à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg le 12 septembre. JANE BARLOW / PISCINE/AFP via Getty Images

Elle, avec le roi Charles et les princes Andrew et Edward, a rejoint la Compagnie royale des archers lors de la veillée des princes le 12 septembre, qui dure environ 10 minutes pour garder symboliquement le cercueil.

Des photos ont montré que Charles se tenait près de la tête du cercueil vêtu d’un kilt, tandis qu’Anne et Edward étaient vêtus de leurs uniformes militaires. Andrew portait un costume. Selon Sky News, la reine consort Camilla et Sophie ont regardé la cérémonie de côté.