La prétendue maîtresse du Dr Dre donne du fil à retordre à sa femme

La prétendue maîtresse du Dr Dre, Crystal Rodgers, aurait fantôme Nicole Young alors qu’elle tentait de l’interroger sur leur prétendue liaison.

L’épouse du Dr Dre, Nicole Young, veut un morceau de sa tarte d’un milliard de dollars et elle ne s’arrête à rien pour obtenir ce qu’elle veut. Dans une bataille de divorce houleuse entre Nicole et Dre, mariés depuis près de vingt-quatre ans, les deux parties sont allées en guerre et ont tout mis en œuvre pour assurer une victoire. Nicole prétend qu’elle a droit à la moitié de sa fortune, affirmant que Dre a déchiré leurs papiers de prenup en signe d’affection. Dre, en revanche, affirme que son geste n’était pas légitime et que les documents juridiques tiennent toujours. Plus récemment, Nicole Young a émis des assignations à comparaître à trois femmes qu’elle prétend être les maîtresses du Dr Dre. Crystal Rodgers, l’une des trois femmes, donnerait beaucoup de mal à Nicole car elle ignore continuellement ses tentatives pour la faire témoigner devant le tribunal.

Kevin Winter / Getty Images Selon The Blast, Crystal Rodgers, également connue sous le nom de Crystal Sierra, refuse de répondre aux questions sur une affaire présumée. Elle aurait déposé une requête pour mettre fin aux avances de Nicole, affirmant que l’ex-épouse de Dre recherche des informations qui ne sont « pas pertinentes pour l’affaire en litige et ne sont pas raisonnablement calculées pour conduire à la découverte de preuves recevables ». Crystal dit que, parce que Nicole et Dre se disputent principalement pour la validité de leur accord, il serait inutile de la remettre en question. La requête qu’elle a déposée prétend qu’elle n’a «aucune information sur le prenup» ou aucune information qui pourrait aider l’une ou l’autre des parties. Elle a également jeté de l’ombre sur Nicole, rapportant le million de dollars que l’épouse de Dre avait demandé au producteur, qui a été fermé par le tribunal. Elle n’a pas non plus fourni de dates, comme demandé, pour sa destitution.

Kevin Winter / Getty Images << En outre, toute affaire extra-conjugale serait sans objet car la Californie est un État de divorce sans faute et dans une procédure de plaidoyer ou de procédure de dissolution du mariage ou de séparation de corps des parties, y compris les dépositions et les procédures de divulgation, la preuve d'actes d'inconduite spécifiques est inappropriée et irrecevable », a ajouté Crystal, signant sa motion. Il semble que Nicole Young devra faire plus d’efforts pour faire parler Crystal. [via]