La prétendue maîtresse de Carl Lentz: qui est Kayce Smith?

Le pasteur célèbre Carl Lentz a fait les gros titres cette semaine après avoir été brusquement renvoyé de l’église de Hillsong pour «des problèmes de leadership et des abus de confiance, ainsi qu’une récente révélation d’échecs moraux».

Cependant, peu de temps après l’annonce du licenciement de Lentz, le pasteur en disgrâce a révélé dans une déclaration sur les réseaux sociaux qu’il avait trompé sa femme de 17 ans, Laura Lentz.

«J’ai été infidèle dans mon mariage, la relation la plus importante de ma vie et je suis tenu responsable de cela. Cet échec est sur moi, et moi seul et j’assume l’entière responsabilité de mes actes », a-t-il déclaré sur Instagram.

«Je commence maintenant un voyage de rétablissement de la confiance avec ma femme, Laura et mes enfants et je prends vraiment le temps de travailler et de guérir ma propre vie et de rechercher l’aide dont j’ai besoin.

Qui est la prétendue maîtresse de Carl Lentz, Kayce Smith?

Poursuivez votre lecture pour découvrir avec qui Carl Lentz a trompé sa femme.

Carl Lentz a-t-il eu une liaison avec Kayce Smith?

Les utilisateurs de Reddit n’ont pas perdu de temps pour se rendre sur le site de médias sociaux pour spéculer sur la maîtresse de Carl Lentz.

L’un des noms qui sont lancés est Kayce Smith, podcasteur et personnalité multimédia de Barstool Sports, qui aurait longtemps été obsédé par Lentz.

Dans une rumeur non confirmée publiée sur le compte Instagram Deux Moi, qui est privé, le compte alléguait que la femme avec laquelle Lentz avait «eu des relations» est un podcasteur populaire basé à New York qui a écrit des histoires sur Lentz, et Carl Lentz avait effectivement visité son lieu de travail ces dernières années.

Vous pouvez voir l’objet aveugle qui a été envoyé au compte ci-dessous.

Il est important de noter que l’utilisateur de Twitter fait peut-être référence à Alex Cooper, qui est l’hôte actuel de Appelle son papa, mais nous y reviendrons plus tard.

«Ça doit être Kayce, non? N’est-elle pas membre de son église? un utilisateur de Reddit a plaisanté, ce à quoi un autre a répondu: «Elle a aimé son article à ce sujet, ce qui me semble étrange. Aussi si vous essayez de réparer quelque chose [sic] dans votre mariage, je pense que vous ne la suivriez pas, ce qu’il n’a pas fait.

La déclaration ci-dessus a été publiée il y a près de 17 heures au moment de cette publication et lorsque nous avons vérifié, il semble que Kayce Smith ne suit plus Carl Lentz sur Instagram; cependant, il la suit toujours.

Il convient également de noter que Kayce – une figure médiatique de premier plan dans le monde du sport qui compte près de 400000 abonnés sur Instagram – a immédiatement rendu son profil Instagram privé une fois que des rumeurs selon lesquelles elle et Carl avaient eu une liaison ont commencé à frapper le Web.

De plus, dans un article de blog, Kayce a écrit pour Barstool Sports en mai à propos du mouvement Black Lives Matter, elle a spécifiquement écrit sur sa relation avec «son pasteur et ami» Carl Lentz et son soutien à BLM.

«Je sais que j’attrape beaucoup de conneries à propos de ma connexion à Hillsong et de ma relation avec mon pasteur et ami Carl Lentz. Bien que cela signifie tout pour moi, je ne m’attends pas à ce que les gens le comprennent toujours », a-t-elle écrit.

«Et je n’essaye pas de« prêcher »ou de« convertir »avec ce blog. Pas du tout. Tout comme la politique, les relations / la foi sont quelque chose que nous ne faisons pas souvent ici à Barstool », a-t-elle ajouté.

Carl Lentz a également travaillé avec Barstool Sports auparavant, apparaissant dans un épisode de podcast en 2017.

Le profil Twitter de Smith est toujours rendu public et elle n’a encore fait aucune déclaration concernant les rumeurs.

En plus de tout cela, en parcourant les likes Twitter de Kayce, elle a aimé un tweet qui disait: «J’ai bloqué votre numéro mais j’aimerais toujours que vous appeliez» le 5 novembre, ce qui pourrait faire allusion à son implication présumée avec Carl Lentz et le fait qu’elle a cessé de le suivre sur Instagram, et peut-être même coupé tout contact avec lui.

Un jour avant cela, elle a aimé un tweet qui disait: «Je devrais probablement arrêter d’utiliser des cafés géants comme substituts de repas, mais l’anxiété fait cela», auquel elle a répondu: «Je ressens cela sur le plan spirituel», ce qui pourrait aussi lui faire allusion liaison rumeur avec son pasteur.

Donc, quand vous mettez tout cela ensemble – un podcasteur populaire basé à New York qui a déjà écrit sur Carl, le fait qu’elle soit devenue privée sur Instagram, ses récents tweets aimés, et le fait qu’elle soit membre de l’église Hillsong – il est logique que Kayce Smith soit la maîtresse de Carl Lentz.

Ou Carl Lentz couchait-il avec Alex Cooper?

Alex Cooper, un autre podcasteur populaire affilié à Barstool Sports et l’hôte du podcast Appelle son papa, est un autre nom qui est jeté dans le ring de l’infidélité.

Cependant, certains fans ne sont pas sûrs qu’Alex puisse être celui avec qui Carl Lentz a eu une liaison.

«Def pas Alex. Le gars est un cinglé complet et Kayce est obsédé par lui », a écrit un utilisateur de Reddit.

Il convient également de noter que Carl Lentz et Alex Cooper ne se suivent pas sur Instagram et que l’Instagram de Cooper est toujours public.

