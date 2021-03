La présumée fermeture de la PS3 PSP et de la PSVita PS Store est filtrée

Une fuite présumée avance la fermeture des PS3, PSP et PSVita PS Store avant la fin de l’été prochain.

Tout prend fin, coupable. Le visage sans rides, la vie sans reggaeton et, bien sûr, aussi les magasins numériques. Dans ce cas, et si les sources sont exactes, il semble que nous parlerions de la fermeture de la PS3, PSP et PSVita PS Store.

La nouvelle est donnée par The Gamer. Selon eux, une source proche (et qu’ils prétendent avoir contrastée) affirme que les magasins numériques des consoles Sony cesseraient d’avoir des fonctionnalités cette année. Pour être exact, avant la fin de l’été.

En théorie, cette annonce arrivera officiellement à la fin de ce mois de mars, mais les dates sont déjà «scellées». La fin du PS Store serait le jour 2 juillet, dans le cas de PlayStation 3 et PSP. Un peu plus tard, le 27 août, ce serait au tour de la PS Vita.

Mais qu’en est-il de mes jeux?

Qu’est-ce que cela signifie exactement lorsque les magasins ferment? Eh bien, à partir de ces jours, il ne serait plus possible d’accéder aux magasins pour acheter numériquement le contenu qui s’y trouvait. Autrement dit, DLC, packs ou jeux. Cela s’est déjà produit avec les versions Web de la boutique en ligne PlayStation. Cela fait un moment que vous ne pouvez pas acheter des jeux PlayStation 3 dessus. Cependant, si vous y accédez depuis la console, il est toujours opérationnel.

Cette fermeture définitive entraînerait la fin des ventes numériques de ces consoles. Mais une question se pose à ce sujet. D’accord, je ne peux pas acheter de jeux, de packs ou de DLC, mais qu’en est-il de ce que j’ai déjà?

Eh bien, c’est quelque chose qui, pour le moment, est dans l’air. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une simple rumeur qui circule à travers les réseaux pour le moment. Une rumeur très plausible, pourquoi nous nous trompons-nous, qu’il y a 4 ans, la troisième console de bureau Sony a cessé d’être fabriquée.

Le fait est que nous espérons que Sony a une sorte de solution à ce problème. Soit maintenant, lorsqu’ils décident de fermer ces magasins, soit dans un avenir lointain. D’autant que, vu ce que Microsoft a monté dans son écosystème XBox, où il unit les consoles (de toutes les générations) et le PC, ça devrait être quelque chose à offrir aux utilisateurs …