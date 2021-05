La pression de la Chine pour la «  supériorité spatiale  » inquiète le candidat à l’adjoint de la NASA

Il semble que la Chine sera l’un des premiers défis pour les nouveaux dirigeants de la NASA.

L’ancienne astronaute Pam Melroy a reçu des questions sur les activités spatiales de la Chine lors d’une audition au Sénat jeudi 20 mai pour examiner sa nomination en tant qu’administrateur adjoint de la NASA. L’audience diffusée en direct a eu lieu moins d’un jour après que son futur patron potentiel, l’administrateur de la NASA Bill Nelson, promis une action sur la Chine lors de sa première audition au Congrès en tant que chef d’agence.

Melroy était l’un des trois candidats Biden examinés par le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports. Elle était accompagnée de Carlos Monje, candidat au poste de sous-secrétaire aux transports pour la politique, et de Richard Spinrad, candidat au poste de sous-secrétaire au commerce pour les océans et l’atmosphère.

Vidéo: Le chef de la NASA cite les plans d’atterrissage et de lune sur Mars de la Chine lors d’une audience sur le budget

« Il ne s’agit pas seulement de l’atterrissage sur Mars, qui est très impressionnant, mais aussi de quelques atterrissages sur la lune, et bien sûr de la nouvelle construction d’un station spatiale en orbite terrestre basse », A déclaré Melroy aux législateurs chinois.

Cet atterrissage sur Mars, du 530 lb. (240 kilogrammes) Rover Zhurong , a eu lieu le 14 mai. Cela a mis la Chine dans une société sélective; auparavant, seuls les États-Unis avaient réussi à atterrir et à faire fonctionner un vaisseau spatial sur la surface martienne pendant une durée appréciable.

Melroy a ajouté qu’elle continuait à soutenir la loi actuelle interdisant à la NASA de la plupart des activités avec la Chine sans le soutien express du Congrès, familièrement appelé l’Amendement Wolf.

« La Chine a clairement défini ses objectifs – enlever la supériorité spatiale des États-Unis », a-t-elle déclaré. «Nous avons donc raison de nous inquiéter lorsque vous ajoutez les autres préoccupations liées au vol de propriété intellectuelle et aux comportements agressifs dans l’espace.

« La NASA continuera de respecter la loi », a-t-elle poursuivi. « Il est là pour s’assurer que les États-Unis réfléchissent très attentivement à tout type d’engagement avec la Chine. Cependant, nous devons opérer ensemble dans le domaine spatial. Il y a donc des moments où il est dans le meilleur intérêt des États-Unis de parler à la Chine. «

Melroy a également parlé d’un incident récent au cours duquel l’étape centrale d’une fusée chinoise Long March 5B plongé de manière incontrôlable sur Terre le 8 mai, la deuxième situation de ce genre en un an. Les deux chutes de la phase principale de la longue marche 5B n’ont fait aucune victime signalée, bien que la première chute en 2020 ait apparemment causé des dommages matériels dans la nation ouest-africaine de Côte d’Ivoire.

« La NASA a développé débris orbitaux les pratiques d’atténuation standard, qui se sont multipliées dans le monde entier, en droit et en politique [and how] les bonnes normes techniques et les normes de sécurité devraient proliférer. Nous devons également appeler la Chine – comme l’a fait l’administrateur Nelson – quand ils violent ces normes », a déclaré Melroy.

Mercredi 19 mai, lors de sa première audition devant le Congrès en tant qu’administrateur de la NASA, Nelson s’est dit préoccupé par les activités de la China National Space Administration sur la lune. Le pays prévoit d’envoyer trois gros atterrisseurs au pôle sud de la lune dans les années à venir, alors que la NASA ne prévoit que un petit rover pour la même région au cours des deux prochaines années. Le pôle sud de la lune abrite beaucoup de glace d’eau qui pourrait être utilisée pour fabriquer du carburant et de l’oxygène pour les futures missions d’astronautes, disent les défenseurs de l’exploration.

Les rapports suggèrent également que la Chine pourrait lancer des astronautes pour une mission de survol sur la Lune et y atterrir des gens dans les années 2020. Le calendrier de la NASA pour mettre des bottes sur la lune était 2024 sous l’administration Trump, tandis que l’administration Biden a pas encore engagé sur une date limite . « En d’autres termes », a déclaré Nelson mercredi, « ils vont atterrir des humains sur la lune. Cela devrait nous dire quelque chose sur notre besoin de quitter notre duff et de faire fonctionner notre système d’atterrissage humain vigoureusement. »

Lundi 17 mai, le Sénat a voté 86-11 en faveur de la loi sur les frontières sans fin, qui fait partie d’un projet de loi plus large qui devrait aborder le travail économique et géopolitique de la Chine, selon Politico . D’autres mesures devraient être ajoutées prochainement, telles que la fabrication, la diplomatie, la sécurité nationale et la recherche et le développement technologiques – tous des domaines qui touchent aux activités de la NASA.

Melroy a également reçu une question sur les projets de la Russie concernant la Station spatiale internationale (ISS), dont l’accord actuel avec les partenaires expire en 2024, bien que le consensus international semble pencher vers une prolongation jusqu’en 2028 ou peut-être plus tard. La Russie et la NASA ont eu des différends géopolitiques en 2013 lors d’une invasion russe de la Crimée cela a abouti à des sanctions financières contre les hauts dirigeants politiques russes. Cela dit, la coopération en matière de vols habités entre les nations est resté ininterrompu .

« Ce serait un résultat sérieux pour les opérations optimales de sécurité de la Station spatiale internationale », a déclaré Melroy en réponse à une question demandant ce qui se passerait si la Russie se retirait du programme de l’ISS. « Il a été conçu dès le départ avec l’hypothèse qu’il y aurait des membres d’équipage russes et américains présents. La coopération actuelle, en fait, sur la station spatiale avec la Russie est une lumière brillante dans la relation, et aussi dans les indications de ‘soft power ‘que la NASA peut fournir. «

La NASA en est aux premières discussions sur un successeur de station spatiale, a ajouté Melroy, ce qui était probablement une douce allusion à l’agence encourageant l’industrie à envisager une nouvelle station spatiale privée . « À un moment donné, il s’usera », a déclaré Melroy à propos de l’ISS. « Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable que la Russie en parle aussi. Si je suis confirmé [as deputy administrator], J’ai hâte d’avoir une conversation avec Roscosmos [Russia’s space agency] et découvrez ce qu’ils pensent vraiment, car nous devons harmoniser le calendrier. »

Comme Nelson avant elle, Melroy s’est engagée à se concentrer sur la diversité si elle est confirmée. «Je soutiendrais l’administrateur Nelson dans la promotion d’une culture de diversité, d’équité et d’inclusion à la NASA et soutiendrais le rôle de la NASA dans les STEM [science, technology, engineering and math] l’éducation, faisant croître la prochaine génération de scientifiques, d’ingénieurs et d’explorateurs de notre grande nation », a-t-elle déclaré.

Ancien astronaute de la navette Mark Kelly – un sénateur américain de l’Arizona qui a remporté les élections en novembre 2020 – s’est prononcé en faveur de la nomination de Melroy, qualifiant son ancien patron de « leader incroyable, compétent et travailleur ». Le temps de Melroy en tant que commandant de la navette spatiale, a ajouté Kelly, montre que « elle comprend le défi auquel cette génération d’astronautes sera confrontée lorsqu’elle déploiera de nouvelles technologies pour se rendre sur la Lune et sur Mars ».

Melroy a été sélectionnée comme candidate astronaute en 1994 et a ensuite effectué trois missions de navette spatiale lors de la construction de la Station spatiale internationale, selon elle Biographie de la NASA . Elle a été commandant de mission lors de son dernier vol en 2007, ce qui en fait l’une des deux femmes à commander la navette spatiale, avec Eileen Collins.

Melroy a également agi en tant que Capsule Communicator (la personne en charge de la mission qui parle avec les membres d’équipage dans l’espace); soutenu de nombreuses missions spatiales; et a fait partie de deux équipes que la NASA a réunies après la perte de la navette spatiale Columbia en 2003 pour enquêter sur l’accident mortel, qui a tué sept astronautes.

«Columbia est un excellent exemple», a déclaré Melroy en réponse à une question concernant la redondance et la résilience des éléments clés de Artémis , Le programme d’exploration lunaire en équipage de la NASA. Un contrat clé de système d’atterrissage humain est maintenant sous la protestation de deux équipes privées après un prix à fournisseur unique à SpaceX en avril, ce qui a incité Nelson à dire mercredi qu’il soutiendra la concurrence si possible une fois que le Government Accountability Office des États-Unis aura pris une décision sur le différend.

Melroy a mentionné qu’après l’accident de Columbia, la redondance dans les systèmes de transport est rapidement devenue un problème en tant que programme de lancement de la navette. a dû être fermé pendant plusieurs années pour répondre aux problèmes de sécurité. La navette était chargée de transporter de gros articles pour construire l’ISS alors en pleine croissance, et il n’y avait aucune capacité de remplacer la capacité de transport du véhicule américain, ce qui a entraîné des retards dans la construction.

En ce qui concerne Artemis, Melroy a ajouté: « Je le vois comme un problème d’ingénierie système – toutes les pièces doivent fonctionner ensemble, et il doit y avoir plusieurs sauvegardes. Pour moi, c’est le sens de la résilience. Cela vous permet d’avoir le hoquet. , que vous rencontrerez occasionnellement avec de nouvelles technologies et des circonstances imprévues. À l’avenir, en particulier dans les opérations, cela vous permet de protéger la mission et de protéger la sécurité des personnes impliquées. «

Melroy a servi dans l’armée de l’air, participant à l’opération Desert Storm pendant la guerre du Golfe de 1990 à 1991, et est maintenant à la retraite en tant que colonel. Elle a pris sa retraite de la NASA en 2009 pour travailler d’abord pour la Federal Aviation Administration, puis pour la Defense Advanced Research Projects Agency. Après son élection en novembre, Biden l’a choisie pour siéger à la Équipe d’examen de la NASA cela a aidé à faciliter sa transition vis-à-vis de l’agence.

