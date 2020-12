La pression atmosphérique fait «  rétrécir  » le mont Everest de milliers de pieds, selon une nouvelle étude

Mont Everest est la plus haute montagne du monde – mais parfois, on a l’impression d’être la deuxième plus haute, selon une histoire rapportée dans l’American Geophysical Union’s blog d’actualité Eos .

C’est parce que la montagne est pression de l’air fluctue considérablement tout au long de l’année, selon une étude récente, ce qui fait que « l’élévation perçue » du sommet descend parfois en dessous de celle de son rival le moins élevé, K2 – la deuxième plus haute montagne du monde.

«Parfois, K2 est plus élevé que l’Everest», a déclaré à Eos l’auteur principal de l’étude Tom Matthews, un climatologue à l’Université de Loughborough au Royaume-Uni.

Dans la nouvelle étude, publiée le 18 décembre dans la revue iScience , Matthews et ses collègues ont examiné plus de 40 ans de données de pression atmosphérique enregistrées par les deux stations météorologiques près du sommet du mont Everest et le satellite Copernicus de l’Agence spatiale européenne.

La pression atmosphérique est étroitement liée à oxygène disponibilité sur l’Everest; lorsque la pression de l’air diminue, il y a moins de molécules d’oxygène dans l’air, ce qui rend le simple fait de respirer beaucoup plus fatigant, selon Eos. Pour cette raison, beaucoup de ceux qui choisissent de faire de la randonnée dans l’Everest comptent sur un supplément d’oxygène pour rester debout lorsqu’ils évoluent vers des altitudes plus élevées où l’air est plus mince. (Seuls 169 hommes et huit femmes ont déjà atteint le sommet de l’Everest sans utiliser d’oxygène supplémentaire, ont noté les auteurs de l’étude.)

Mais si la pression atmosphérique diminue de manière fiable avec l’élévation, elle fluctue également avec le temps, ont constaté les auteurs de l’étude. De 1979 à 2019, la pression atmosphérique près du sommet de l’Everest variait de 309 à 343 hectopascals – environ un tiers de la pression au niveau de la mer – selon la saison.

« Par rapport à la pression atmosphérique moyenne mesurée sur l’Everest en mai, cette durée se traduit par un 737 mètres [2,417 feet] différence dans la hauteur du sommet du point de vue de la disponibilité de l’oxygène », a écrit la journaliste scientifique Katherine Kornei dans le blog.

En d’autres termes, parfois, la disponibilité d’oxygène sur l’Everest rend la montagne plus courte qu’elle ne l’est en réalité. Parfois, la montagne de 29 000 pieds de haut (8 800 m) semble plus courte (pour notre corps) que la prochaine plus haute montagne du monde, K2, qui mesure 8 600 m de haut.

Les chercheurs ont également découvert que la pression atmosphérique sur l’Everest était constamment la plus élevée en été, ce qui en faisait la meilleure saison pour escalader la montagne en se basant uniquement sur la disponibilité de l’oxygène. Alors que l’atmosphère terrestre continue de se réchauffer en raison de changement climatique , il pourrait même y avoir une diminution permanente de l’élévation perçue de la montagne, ont découvert les chercheurs.

« Le réchauffement réduira un peu la montagne », a déclaré Matthews à Eos.

