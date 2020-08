La presse se plaint de la domination de la F1: “… alors vous pouvez fermer la boutique”

Le champion du monde Lewis Hamilton a décroché sa troisième victoire de la saison en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne juste avant Max Verstappen dans le Red Bull – même si “tout a été mélangé dans le dernier tour”. La presse célèbre le pilote anglais Mercedes, dont l’établissement du record de victoire de Michael Schumacher n’est “qu’une question de temps”.

Grande Bretagne

“Courrier quotidien”: “Drame au Grand Prix du Royaume-Uni. Lewis Hamilton boiteux sur la ligne avec un pneu crevé et des étincelles volantes et remporte le Grand Prix de Silverstone après que son coéquipier Valtteri Bottas souffre du même problème et ne monte pas sur le podium. Parmi toutes les crises cardiaques qui Lewis Hamilton nous a préparés pour son tour de montagnes russes en Formule 1, la victoire aux trois roues de Silverstone doit être au sommet. ”

“Le soleil”: “Lewis Hamilton a survécu à une horreur tardive tout-puissant pour remporter de façon spectaculaire son septième Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pneu avant du Britannique était presque complètement terminé dans le dernier tour de Silverstone, et il vient de récupérer la voiture avec des étincelles volantes. dans une finale de battement de coeur. “

“Le gardien”: “Lewis Hamilton a célébré sa remarquable victoire aux trois roues au Grand Prix de Grande-Bretagne au moment le plus dramatique de sa carrière. Le champion du monde qui a ouvert la voie a dû traîner sa Mercedes à travers la ligne après une panne de pneu dans le dernier tour.”

“Télégraphe”: “Il n’arrive pas souvent qu’un tricycle remporte un Grand Prix de Formule 1. L’une des finitions les plus extraordinaires de ces dernières années a finalement permis à Hamilton de remporter une septième victoire dans la course à domicile, ce qui représente maintenant une nouvelle étape vers le record de sept titres de pilote. s’est rapproché. ”

“La Gazzetta dello Sport”: “Si Lewis Hamilton gagne même sur trois roues, vous pouvez fermer le magasin. La finale du GP de Grande-Bretagne est incroyable et inoubliable, avec le pneu avant gauche qui s’est mouillé d’abord avec la Mercedes Valtteri Bottas puis avec la Hamilton. Pas de chance. pour le Finlandais qui était deuxième et n’avait plus que deux tours à faire. “

“Tuttosport”: “Tout semblait aller bien, et au lieu de cela, le dernier tour a tout bouleversé ou presque. Avec le phénomène britannique, Red Bull et Max Verstappen de Leclerc montent sur le podium avec la Ferrari numéro 16.”

“Corriere dello Sport”: “Feu d’artifice à la fin du Grand Prix de Silverstone avec des pneus qui explosent. Hamilton ne perd pas son sang-froid, reste fort et mène sa voiture jusqu’à l’arrivée. Il envoie donc un message clair aux rivaux: Mercedes gagne avec seulement trois pneus.”

“La Repubblica”: “Les pneus explosifs tuent l’ennui au Grand Prix de Silverstone. Dans des situations imprévisibles, Hamilton réagit comme le dirigeant de la Formule 1. Leclerc a de la chance, avec patience il prend une place sur le podium. Pour Vettel, ce fut un week-end plein de problèmes.”

“Corriere della Sera”: “King Lewis continue de s’approcher du record de Schumacher. Il est de plus en plus l’empereur de Formule 1, même si des problèmes surviennent.”

«La Stampa»: “La victoire de Hamilton sur trois pneus est un autre chapitre de sa légendaire collection de victoires. Hamilton se rapproche maintenant du record de 91 succès de Sa Majesté Schumacher.”

«Marca»: “Même les plus âgés sur le terrain ne se souviennent pas d’une triple crevaison dans les deux derniers tours (…) Avec ce qui s’est passé cet après-midi, Hamilton aurait pu abandonner et Bottas aurait pu gagner la course et terminer premier au général, Verstappen aurait pu gagner sans problème et devenir presque le favori, cela aurait aussi pu mettre Sainz sur le podium … ou tout simplement le contraire. “

“COMME”: “Victoire dramatique à domicile pour Hamilton sur trois roues! Hamilton, avec ou sans chance, éloigne déjà tout le monde. Pour Vettel, c’était une course foirée, ça ne lui va pas bien.

“Des sports”: “Sir Hamilton de Silverstone gagne sur trois roues. Hamilton a actuellement de la chance avec le maître.”

“El Mundo Deportivo”: “Hamilton gagne sur trois roues dans une finale cinématographique, une chance magistrale le sauve. Du vin mousseux et du vin mousseux pour Mercedes, car Bottas n’obtient pas de point après l’éclatement de ses pneus. Jusqu’à l’éclatement des pneus, c’était une marche triomphale des Flèches d’argent.”

France

«L’Équipe»: “Hamilton est tout simplement invincible à Silverstone. Quarante-neuf manches pas particulièrement intéressantes et trois complètement folles! Voilà comment résumer le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche devant des gradins vides à Silverstone. Cette dernière boucle après une procession d’une heure et demie catapulte finalement Hamilton dans une autre galaxie. Au 50e tour, c’était un doublé net pour Mercedes, des dépassements au cœur du peloton et un Sebastian Vettel suspendu. Cela aurait été tout ce qu’il y avait à dire sur la course. “

“Journal de la Couronne”: “Insensé, quelle folle course de Formule 1 c’était! Cela ressemblait depuis longtemps à une double victoire de Mercedes à Silverstone dimanche, mais à la fin Lewis Hamilton avait besoin d’une bonne dose de chance. Après une crevaison, la Formule 1 a sauvé Le champion du monde dans le dernier tour a 5,8 secondes d’avance sur Max Verstappen dans le Red Bull. “

Suisse

“Regardez”: “Oui, qui va arrêter ce Lewis Hamilton? Ce n’est même pas un pneu cassé! Le Britannique fête sa septième victoire à Silverstone, sa 87e victoire en GP. Quatre victoires manquent encore pour le record de Michael Schumacher. ce n’est qu’une question de temps. “