La présentation sera en ligne. Calendrier de restylage Peugeot de la 3008

Peugeot a annoncé la présentation du restylage de son crossover moyen 3008, pour le 1er septembre prochain. En attendant, un forum dédié à la marque au lion aura anticipé et déjà diffusé des images de ce à quoi on peut s’attendre …

Les images, qui sont apparues dans l’un des Forum-Peugeot et ont depuis été supprimées, promettent d’anticiper les changements que la marque au lion a apportés dans son crossover le plus vendu, avec cette mise à jour.

Ainsi, si elles sont confirmées, les images anticipent une partie avant renouvelée et conforme au dernier langage de conception de la marque, déjà affiché sur les modèles 208, 508 et 2008. Surtout marquées par des feux de jour et changement de direction, déchiré verticalement.

Enfin, les feux arrière devraient également être renouvelés, avec des graphismes plus prononcés.

Passant à l’intérieur de l’habitacle, les images déjà publiées indiquent une mise à jour encore plus discrète, qui passe essentiellement par de petites touches à l’i-Cockpit. À savoir, l’introduction d’un nouveau système d’information et de divertissement, avec un écran beaucoup plus large qu’auparavant.

Les attentes sont toujours des rénovations dans les revêtements, les couleurs et les finitions.

Côté moteurs, tout indique que la Peugeot 3008 conserve, avec ce restylage, les mêmes options qui étaient disponibles jusqu’à présent, parmi lesquelles, les deux propositions hybrides, en plus de la variante hybride rechargeable. Ce qui devrait conserver non seulement la désignation HYBRID4, mais aussi les 300 ch de puissance combinée, avec une autonomie exclusivement électrique de 59 km, déjà selon la norme WLTP.

A l’heure où Peugeot prépare ainsi le (léger) renouvellement de son crossover moyen, rappelons simplement que la Peugeot 3008 est, actuellement et selon les données relatives au premier semestre 2020, le troisième modèle le plus vendu en Europe, donc après Nissan Qashqai. Ceci, dans un tableau animé par Volkswagen Tiguan.

