La préquelle des Winchesters à Supernatural commence le casting

La série préquelle »Surnaturel » Il vient de commencer les auditions pour jouer dans ce nouvel opus. L’équipe de fabrication »Les Winchesters »le nom que portera la nouvelle série, est à la recherche de nouvelles versions jeunesse de John et Mary Winchester, interprétés dans leur version adulte par Jeffrey Dean Morgan et Samantha Smith, dans la série originale. Les enregistrements pour le projet prévoient de commencer à la Nouvelle-Orléans en avril de cette année.

Bien que de nouveaux acteurs soient recherchés pour »The Winchesters », auparavant dans »Supernatural », de jeunes versions de ces personnages étaient déjà apparues, qui étaient jouées par Matt Cohen et Amy Gumenick. Cette histoire préquelle sera racontée du point de vue de Dean Winchester, fils de John et Mary, racontant comment ils se sont rencontrés et leur »histoire d’amour épique », faisant tout son possible non seulement pour sauver leur amour, mais aussi le monde entier. .

Jensen Ackles reprendra son rôle de « Supernatural » en tant que Dean Winchester, en tant que narrateur de cette préquelle, et jusqu’à présent, il a été le seul acteur confirmé à revenir de la série originale. Actuellement, l’histoire n’a révélé aucun autre détail de son intrigue ou de son casting.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Andrew Garfield jouera dans la série policière Under the Banner of Heaven.

Annoncé en juin 2021, »The Winchesters » a récemment reçu une commande pour générer un épisode pilote de La CW et est actuellement en développement avec Jensen et Daniel Ackles en tant que producteurs exécutifs via leur société de production Machines du Chaos Productions. La série sera écrite par robbie thompsonqui a également été producteur et scénariste de la série originale « Supernatural ».

« Après que Supernatural ait terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que, comme nous le disons dans la série, « rien ne se termine jamais vraiment, n’est-ce pas? », A déclaré Ackles lors de l’annonce de « The Winchesters ».

« Quand Daneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine de Supernatural. J’ai toujours pensé que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et comment cela s’est passé. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage », a-t-elle poursuivi.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ozark montre un aperçu de ses derniers épisodes sur Netflix.

Créé par Eric Kripkejoue actuellement la série Première vidéo‘The Boys », la série »Supernatural » mettait en vedette Jensen Ackles et Jared Padalecki en tant que protagonistes, avec un total de 327 épisodes en 15 saisons, se terminant par son dernier épisode diffusé sur The CW le 19 novembre 2020.