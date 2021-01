La préquelle des Sopranos The Many Saints of Newark obtient une nouvelle date de sortie à l’automne

Le public devra malheureusement attendre encore plus longtemps avant de retourner dans le monde de Les Sopranos avec préquelle à venir Les nombreux saints de Newark, dont la sortie a été repoussée à l’automne 2020. Un des nombreux projets qui ont de nouveau été retardés dans la situation mondiale actuelle, Les nombreux saints de Newark sera désormais disponible sur les écrans le 24 septembre 2021, le repoussant d’un an après sa date de sortie initiale.

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, il est probable que New Line Cinema sortira Les nombreux saints de Newark à la fois dans les salles et sur HBO Max simultanément, correspondant à Warner Bros. ‘ plan de sortie annoncé pour tous ses films de cinéma 2021.

Les nombreux saints de Newark précédera le drame policier à succès de David Chase, Les Sopranos, et donne un aperçu des années de formation du gangster du New Jersey, Tony Soprano. «Je m’intéressais à Newark et à la vie à Newark à cette époque», a déclaré le créateur de la série David Chase dans une interview en 2019. «J’allais là-bas tous les samedis soirs pour dîner avec mes grands-parents. Mais ce qui m’intéressait le plus était l’enfance de Tony. J’étais intéressé à explorer cela.

Chase a également déclaré à l’époque que le film « traiterait des tensions entre les Noirs et les Blancs à l’époque », reflétant le fait que le film se déroule pendant les émeutes de Newark en 1967, qui ont vu les tensions monter entre les Afro-Américains et les Italo-Américains. à Newark, NJ

Les Sopranos a été diffusé sur HBO pendant six saisons entre 1999 et 2007, et depuis lors, il est considéré comme l’une des émissions de télévision les plus essentielles et les plus influentes jamais créées, souvent citée comme le fondement de l’augmentation de la qualité et de l’investissement dans le petit écran dont le public bénéficie aujourd’hui. Mettant en vedette le brillant James Gandolfini dans le rôle de Tony Soprano, un chef mafieux italo-américain basé dans le New Jersey, la série suit son combat alors qu’il tente de gérer sa vie familiale et criminelle tout en confiant ses affaires à sa psychiatre Jennifer Melfi.

Malheureusement, James Gandolfini est décédé en 2013, mais la légende de Tony Soprano perdurera Les nombreux saints de Newark, avec le fils de l’acteur, Michael Gandolfini, prenant le rôle de la version plus jeune du chef de la mafia emblématique.

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark stars Jon Bernthal (Les morts qui marchent, Le punisseur) joue le rôle de Giovanni Francis «Johnny Boy» Soprano, le père du chef du crime Tony Soprano, interprété à l’origine par Joseph Siravo dans six épisodes du drame de HBO. Vera Farmiga (Les défunts, La conjuration) jouera aux côtés de Bernthal dans le rôle de l’épouse de Giovanni et de la mère de Tony, Livia Soprano, dans un rôle joué à l’origine par Nancy Marchand.

D’autres stars incluent Alessandro Nivola (Une année des plus violentes) comme Dickie Moltisanti, père de Christopher Moltisanti, membre de la famille DiMeo, joué par Michael Imperioli dans Les Sopranos, ainsi que Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), John Magaro (Umbrella Academy), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas). Cela nous vient grâce à Variety.

