La préquelle de « The Soprano » reporte à nouveau sa date de création

« Les nombreux saints de Newark« Est un film qui sortira bientôt, qui racontera les événements précédant la série à succès de HBO « Le Soprano». En raison de problèmes de production causés par la pandémie de Covid-19, sa première a été déplacée pour avoir lieu à l’automne 2021.

La production aurait déjà été reportée en avril dernier, lorsque la pandémie a commencé à s’installer et qu’une grande partie des pays du monde ont commencé à se mettre en quarantaine. Initialement, sa première aurait été prévue pour mars prochain.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les fans de Cyborg soutiennent Ray Fisher après avoir été retiré du DCEU

Selon Variety, Cinéma New Line a programmé la date de sortie de la bande pour le 24 septembre 2021, et tout semble indiquer que la société de production envisage de faire une première simultanée via HBO Max, dans un déménagement commercial similaire à celui de WarnerMedia avec ses premières cette année.

Parce que dans États Unis (et dans bien d’autres régions du monde) l’activité dans les chaînes de cinéma n’a pas pu reprendre dans son intégralité en raison des fortes vagues de contagion, raison suffisante pour laquelle de nombreuses productions majeures ont été reportées indéfiniment.

« Je me suis intéressé à Newark et la vie là-bas à l’époque », commentait-il David Chase, créateur de « Le Soprano»Lors d’un entretien en 2019.« J’allais là-bas tous les samedis soirs pour dîner avec mes grands-parents. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était l’enfance de Tony. J’étais intéressé à exploiter cela. «

Chasse prétendrait à l’époque que le film « aborderait les tensions entre noirs et blancs à cette époque », en plus que le film se déroulerait pendant les émeutes en Newark.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de ‘Captain Marvel 2’ est « parfait » selon Brie Larson

Le film mettra en vedette Jon Bernthal Dans le rôle de Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, père de qui dans le futur deviendrait le chef du crime Tony soprano, un personnage qui dans la série a été joué par James Gandolfini et que dans le film il sera joué par son fils Michael.