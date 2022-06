La préquelle de « The Hunger Games » dévoile sa première bande-annonce officielle

C’est lors des MTV Movie & TV Awards que les téléspectateurs ont été choqués de voir le premier aperçu officiel de la préquelle de »Les jeux de la faim ». Intitulé ‘‘The Hunger Games : La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents », le nouveau film sera le cinquième volet de la franchise et sera adapté du roman écrit par Suzanne Collins qui a été créée en 2020.

Bien que le nouvel aperçu ne montre aucune image du film en tant que tel, il présente des graphismes impressionnants pour tous les fans de » The Hunger Games », car le clip est une version animée de la couverture du livre avec le logo en dessous. dégel, révélant la figure d’un oiseau, d’un serpent et de quelques branches, révélant la phrase »Le monde découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.

»La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents » est centrée sur Coriolanus Snow, que les fans ont rencontré pour la première fois en tant que président Snow, lors des 10e Panem Hunger Games, quelque 64 ans plus tôt que dans »The Hunger Games. Hunger ». Ici, nous verrons Coriolanus alors qu’il se prépare à encadrer l’hommage féminin du district 12, Lucy Gray Baird. Malgré son embarras et sa déception initiaux, Coriolan pense bientôt que lui et Lucy Gray pourraient avoir une chance de renverser la vapeur en leur faveur.

L’acteur Tom Blyth jouera une jeune version de Coriolanus Snow, remplaçant Donald Sutherland, qui a joué le président Snow dans les épisodes précédents. Blyth participera avec la star de »West Side Story », Rachel Zeglerqui incarnera Lucy Gray Baird.

Le film préquelle de »The Hunger Games » devrait sortir le 17 novembre 2023, avec le réalisateur François Laurent revenir à la franchise après avoir réalisé les films originaux. Michael Lesslie a écrit le scénario d’un projet antérieur de Michael Arndt adapté du roman de Collins.