La préquelle de House of the Dragon : Game of Thrones termine le tournage

L’auteur de la série »Jeu des trônes », George RR Martina confirmé que l’histoire de la préquelle, »Maison du Dragon », vous avez terminé vos enregistrements. À travers son blog, Martin a écrit qu’il avait déjà dix épisodes qui serviront de prédécesseur à la populaire série de dragons et de guerriers.

« Oui, les dix épisodes sont terminés. J’ai vu des versions préliminaires de certains d’entre eux et je les adore. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. Les effets spéciaux, le timing des couleurs, la partition, tout le travail de post-production, » a-t-il dit. L’écriture, la mise en scène, le jeu d’acteur sont tous superbes. J’espère que vous les aimez autant que moi. Chapeau bas à Ryan et Miguel et à leur équipe, et à notre incroyable distribution. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Stranger Things s’achèvera avec sa cinquième saison.

Martin a partagé avec le public tous les progrès de cette nouvelle histoire, libérant précédemment les premiers aperçus de »Maison du Dragon », et exprimant à quel point il était satisfait et excité de ce que la production avait accompli jusqu’à présent. « J’ai vu une version préliminaire du premier épisode. Et j’ai adoré. C’est sombre, puissant, viscéral… exactement comme j’aime mon épopée fantastique. »

Même avec ces avancées, la série n’a toujours pas de date de sortie. Responsable du contenu HBO et hbo max, CaseyBloysj’explique que l’absence de date de sortie spécifique est due aux difficultés constantes qui ont surgi en raison de la pandémie de COVID, mais maintenant que les enregistrements sont terminés, cela commencera à être évalué quand ce sera un moment approprié pour sortir »Maison du Dragon ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Peacemaker » aura une deuxième saison pour HBO Max.

Avec sa popularité et sa commercialisation »Jeu des trônes »le public peut s’attendre à une série totalement différente avec »Maison du Dragon ». L’histoire se déroule environ 200 ans avant la Guerre des Cinq Rois et suit l’ascension et la chute de la Maison Targaryen et de ses dragons légendaires.

‘Maison du Dragon’ il a son propre ton qui évoluera et émergera au cours du spectacle. Mais d’abord, il est très important de rendre hommage à la série originale, qui était assez révolutionnaire », a expliqué le co-créateur de la série Miguel Sapochnik.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂