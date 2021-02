La première voiture commerciale avec une autonomie de niveau 3 sera la Honda Legend: elle arrive en mars et a déjà reçu le permis au Japon

Tous les yeux étaient rivés sur Tesla, mais Honda était celui premier fabricant à obtenir la certification de conduite autonome de niveau 3, selon les normes SAE. La firme japonaise a obtenu du Japon l’autorisation de conduire sa nouvelle Honda Legend, qui sera présentée fin mars 2021 et arrivera avec un ensemble de capteurs qui lui permettront de rouler de manière autonome.

Honda dépasse des entreprises telles que Audi, Ford ou Tesla elle-même, qui est toujours légalement au niveau 2 malgré la technologie. Ce ne sera pas le cas avec la nouvelle Honda Legend, car le Japon leur a accordé le permis le plus avancé, étant le premier pays à autoriser la commercialisation d’une voiture autonome de ce niveau.

Un niveau 3 qui arrivera avec son propre autocollant arrière

La nouvelle Honda Legend sera une berline de luxe et comme principale nouveauté, elle sera livrée avec le système « Traffic Jam Pilot » certifié pour la conduite de niveau 3. Un ensemble d’algorithmes d’intelligence artificielle et de capteurs qui permettront comprendre ce qui se passe dans l’environnement et prendre des décisions à la volée.

Le nouveau véhicule pourra freiner, accélérer, changer de voie ou permettre au conducteur de détourner le regard de la route, même si ce niveau 3 oblige toujours le conducteur à être alerte en cas de besoin. Oui, vous pouvez lire un livre ou regarder un film, même si le conducteur doit être dans le siège pour intervenir à tout moment.

La vérité est que ces caractéristiques sont équivalent au nouveau pilote automatique TeslaCependant, en raison d’un problème de certification, il est toujours au niveau 2. Cependant, il n’est pas exclu que dans les prochains mois, Tesla obtienne une certification plus avancée. Elon Musk lui-même a assuré en juillet 2020 qu’ils étaient sur le point d’atteindre le niveau 5 de conduite autonome.

Image: Honda

Le principal changement vient avec la certification japonaise, qui a été mise à jour pour encourager le développement de la voiture autonome. L’une des nouveautés est que les voitures autonomes doivent badge apposé à l’arrière de la voiture pour avertir les autres conducteurs.

Équivalent au « L » pour les novices, les voitures autonomes au Japon intégreront un signal afin que les autres conducteurs soient attentifs à tout mouvement étrange.

Étiquette distinctive que la Honda Legend de niveau 3 portera pour alerter qu’il s’agit de conduite autonome.

«Nous espérons que les voitures autonomes joueront un rôle important en contribuant à réduire les accidents de la route, à assurer le transport des personnes âgées et à améliorer la logistique», explique le ministre japonais de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme.

Suite à l’accord d’une soixantaine de pays, la législation fixe un maximum de 60 km / h pour ce niveau. Bien que, du ministère, ils expliquent qu’ils sont déjà travailler sur l’inclusion des niveaux futurs et des vitesses plus élevées. «Nous aimerions discuter avec Honda de la manière de partager les données de conduite« Traffic Jam Pilot »pour un développement ultérieur», explique Takashi Naono, directeur des transports pour le ministère japonais.

Parmi les promesses de la Honda Legend et de sa maniabilité de niveau 3, le véhicule «ne causera aucune inquiétude qui compromettrait la sécurité des occupants ou des autres usagers de la route». En cas de non-respect de la conduite autonome, la voiture elle-même enverra un avis d’alerte au conducteur.

Le système « Traffic Jam Pilot » n’est pas nouveau. En effet, des modèles comme la Mercedes Benz Classe S disposent également d’un mode de conduite autonome de niveau 3. Cependant, le système Drive Pilot en option arrivera au cours du second semestre 2021. Quelques mois plus tard que cette Honda Legend qui entend être présentée lors ce mois-ci et a le avantage que le Japon a été plus rapide au niveau réglementaire.

En Engadget | L’électronique représente déjà 40% du coût d’une voiture, et ce pourcentage va à plus