La première série Web d’Imtiaz pour Netflix aura-t-elle un retour?

Elle, un drame policier centré sur les femmes, qui se trouve également être la toute première émission d’Imtiaz Ali pour une plate-forme de streaming, avait recueilli des critiques mitigées du public depuis la sortie de la première saison.

Elle a été co-écrite par Imtiaz Ali et Divya Johry et dirigée par Arif Ali et Avinash Das. Contrairement aux autres œuvres d’Imtiaz, qui tournent généralement autour de la romance de construction du protagoniste tout en faisant face à plusieurs types de problèmes en eux-mêmes. C’était un concept différent pour lequel ses fans étaient enthousiasmés.

Date de sortie de la suite

La première saison a été créée le 20 mars 2020 et avait recueilli des critiques mitigées du public. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de la création ou non de la saison deux, si elle parvient à collecter les vues définies par le site de streaming, elle sera renouvelée pour la saison deux.

Il a déjà réussi à recevoir une réponse positive des critiques avec quelques suggestions. Pourtant, il y a une nouvelle que la deuxième saison pourrait sortir en mars 2021, bien qu’aucune déclaration officielle n’ait encore été faite à ce sujet.

Le casting de la suite

Aaditi Pohankar correspond au rôle principal de Bhumika Pardesi, une femme en difficulté qui prouve ses capacités potentielles. Vijay Varma la rejoint en tant que Sasya. Vishwas Kini comme Jason, Suhita Thatte comme mère de Bhumi, Shivani Rangole comme Rupa (la sœur cadette de Bhumi) et Sandeep Dhabale comme Lokhande sont quelques-uns des autres personnages notables. La suite de la série devrait avoir la plupart de ses acteurs pour être prêt pour un retour.

L’intrigue de la suite

Elle parle d’une simple fille marathi appelée Bhumi appartenant aux couches inférieures d’une famille de la classe moyenne à Mumbai. Elle travaille comme gendarme et est le seul soutien de famille de la famille. Bhumi est souvent obligée de travailler, même hors de sa zone de confort. Par exemple, quand on lui demande de porter un avatar séduisant pour aller sous couverture et attraper une cheville ouvrière insaisissable du trafic de drogue. Bhumi, tout en luttant avec ses problèmes, se rend dans les régions les plus dangereuses de Mumbai. Son père a disparu depuis treize ans, sa mère est gravement malade et sa sœur est une rebelle. De plus, son mari ne reste pas avec elle. Elle est également obligée de prouver sa valeur sur le lieu de travail, majoritairement dominé par les hommes.

Si la série est renouvelée pour sa suite, l’histoire devrait se poursuivre avec les luttes quotidiennes de Bhumi et la façon dont elle les surmonte. L’histoire peut également continuer avec Bhumi qui relève de plus grands défis pour son travail, et le public a hâte de la voir se transformer en une femme déterminée et indépendante.

