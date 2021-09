La première séquence de Matrix Resurrections révélée, la bande-annonce complète arrive ce jeudi

Un nouveau teaser a été publié pour The Matrix Resurrections, révélant que le premier trailer sera publié cette semaine. Prévu pour la première dans les salles en décembre, le quatrième Matrice Le film ramène Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity. Un nouveau teaser demande aux fans de choisir entre une pilule rouge bleu et une pilule bleue tout en révélant que la première bande-annonce sortira jeudi matin.

Le choix t’appartient. Bande-annonce jeudi à 6h du matin. Visitez https://t.co/DigV2OPEoT#TheMatrixMoviepic.twitter.com/6O5173NoDX – Warner Bros. Pictures (@wbpictures) 7 septembre 2021

« Le choix vous appartient. Bande-annonce jeudi à 6 heures du matin, heure du Pacifique », lit-on dans le tweet. Un site Web interactif est également lié où les fans peuvent cliquer sur la pilule qu’ils choisiraient. Choisir la pilule rouge révèle de brefs extraits de séquences du film, y compris un aperçu du retour de Reeves en tant que Neo, tout en faisant la promotion de la sortie de la bande-annonce complète dans deux jours. Vous pouvez le voir sur WhatIsTheMatrix.com.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, les acteurs de retour des précédents La matrice les films incluent Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe, Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien et Daniel Bernhardt dans celui de l’agent Wilson. Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Tony Onwumere, Max Riemelt et Christina Ricci sont également à l’affiche.

« Je me souviens de Keanu et de sa première réplique », a récemment déclaré Yahya Abdul-Mateen à propos de sa collaboration avec Keanu Reeves sur le film, via THR. « J’ai levé les yeux, et il y avait Keanu, et j’ai dit, ‘Oh merde, je suis vraiment dans La matrice,’ C’était juste Keanu dans cette voix. Et la technologie que Lana a incorporée et la réalisation de films, des appareils photo que je n’ai jamais vus auparavant. C’est tellement ambitieux. C’était vraiment intéressant de faire La matrice 4 à une époque où le monde était si déformé et où la réalité était si déformée. Cela pourrait s’insinuer un peu si vous le permettez. »

Lana Wachowski, qui a co-réalisé la trilogie originale avec sa sœur Lilly, dirige Les résurrections matricielles solo. Elle a également co-écrit le scénario avec David Mitchell et Aleksander Hemon et produit avec Grant Hill. Lilly a récemment expliqué pourquoi elle n’était pas impliquée dans le panel virtuel de la tournée estivale de la Television Critics Association, et cela revient simplement à se sentir beaucoup trop épuisée après tant d’autres projets pour entreprendre quelque chose d’aussi grand que La matrice 4.

« Je suis sorti de ma transition et j’étais juste complètement épuisé parce que nous avions fait Atlas des nuages et L’ascendance de Jupiter, et la première saison de Sens8 dos à dos », a déclaré Lilly. « Nous en postions un et préparions l’autre exactement au même moment. Donc, vous parlez de plus de trois 100 jours de tournage pour chaque projet, et donc, en sortant et en étant complètement épuisé, mon monde était comme s’effondrer dans une certaine mesure même pendant que j’étais comme, vous savez, craquer de mon oeuf. J’avais donc besoin de ce temps loin de cette industrie. J’avais besoin de me reconnecter avec moi-même en tant qu’artiste et je l’ai fait en retournant à l’école et en peignant et tout. »

Les résurrections matricielles est prévu pour le 22 décembre 2021. Vous pouvez regarder la première bande-annonce lors de sa sortie le jeudi 9 septembre à 9 h, heure du Pacifique. Pour voir les premières images de la suite, allez sur WhatIsTheMatrix.com et cliquez sur la pilule rouge. Le nouveau teaser nous vient de Photos de Warner Bros..

