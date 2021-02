La première séquence de Cruella a la tendance du «  Joker de Disney  » sur les médias sociaux

Peu de temps après la sortie de la première bande-annonce de Cruella, « Disney’s Joker » a commencé à devenir tendance sur les réseaux sociaux. Dans le prochain film du réalisateur Craig Gillespie, Stone dépeint une version plus jeune de l’antagoniste animé du film de 1961 Cent un Dalmations. Plonger dans l’histoire d’origine du personnage ignoble rappelle à bien des égards ce que Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont fait avec Joker, et l’expression « Joker de Disney » semble être la réaction la plus courante à la Cruella bande annonce.

«Il s’agit essentiellement du Joker de Disney», dit un fan sans ambages sur Twitter, faisant écho à des milliers d’autres tweets en réponse à Emma Stone dans sa perruque Cruella De Ville noire et blanche.

Il s’agit essentiellement du Joker de Disney https://t.co/nHW4RhSRoz – Greysun Morales (@GreysunMorales) 17 février 2021

Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit le Joker de Disney, mais honnêtement, je suis là pour ça », explique un autre fan. Cruella, et j’ai aimé certains des visuels de cette bande-annonce. Craig Gillespie se sent parfait pour cette histoire. «

Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit le Joker de Disney, mais honnêtement, je suis là pour ça. Je pense qu’Emma Stone possédera le rôle de Cruella, et j’ai aimé certains des visuels de cette bande-annonce. Craig Gillespie se sent parfait pour cette histoire. https://t.co/mVvHN605P1 – Will Martinez 😷 (@willmovies) 17 février 2021

« Enfin … le Joker de Disney », plaisante un autre fan, dont un mème pour souligner les similitudes entre les deux films.

Enfin … le Joker de Disney pic.twitter.com/Fjg2Y2nUQa – Munkhey (@ MNetwork0) 17 février 2021

Dit un autre fan, « Je vois Disney’s Joker tendance et tout ce que je peux dire, c’est que si le film finit par être aussi bon que le film Joker, alors bien. J’espère que ça va bien et j’ai hâte de voir la performance d’Emma dans le rôle de Cruella. «

Je vois les tendances du Joker de Disney et tout ce que je peux dire, c’est que si le film finit par être aussi bon que le film Joker, alors bien. J’espère que ça va bien et j’ai hâte de voir la performance d’Emma en tant que Cruella. https://t.co/CgLOh6SB9O – JFS (@ JoseFSa55876365) 17 février 2021

Alors qu’un Joker-comme la prémisse a intrigué certains fans, d’autres ne sont pas si ravis de l’idée. Un fan de Disney écrit: « Je suis prêt à donner à #Cruella un peu de grâce pour au moins avoir une esthétique cool, mais cela ressemble vraiment au Joker de Disney et ils essaient également de transformer une femme dont la motivation principale est le meurtre de PUPPY dans un girlboss alors euh. «

Je suis prêt à donner #Cruella un peu de grâce pour au moins avoir une esthétique cool, mais cela ressemble vraiment au Joker de Disney et ils essaient aussi de transformer une femme dont la motivation principale est PUPPY MURDER en une fille alors euh – Zo, Menace locale || BLM (@weaverzozo) 17 février 2021

Avec le Joker comparaisons, le Cruella La bande-annonce rappelle aux autres fans de DC Harley Quinn. En plus de servir de personnage féminin fort, les comparaisons sont également dues aux couleurs rouge, blanc et noir que Cruella orne dans les images de la bande-annonce. Cependant, beaucoup de fans de Harley ne semblent pas apprécier autant ces comparaisons, estimant que le Oiseaux de proie le personnage serait consterné par les mauvais traitements infligés aux chiens par Cruella.

Comme le dit un tweet, « Pourquoi essaient-ils de faire du tueur de chiots Harley Quinn ??? Je jure que Cruella est l’un des derniers méchants de Disney dont vous pouvez faire un anti-héros incompris. C’est une femme riche qui pèle des chiots. S’il vous plaît. Elle n’a pas besoin de la refonte attrayante et charismatique. «

Pourquoi essaient-ils de faire du tueur de chiot Harley Quinn ??? Je jure que Cruella est l’un des derniers méchants de Disney dont vous pouvez faire un anti-héros incompris. C’est une femme riche qui pèle des chiots. S’il te plaît. Elle n’a pas besoin de la refonte attrayante et charismatique. – Claudia Boleyn BA 🌹Socialiste🌹🇮🇳 + 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ClaudiaBoleyn) 17 février 2021

Et un autre fan de Harley se lamente: «J’adore un bon méchant. Mais il me semble que Disney ne comprend pas que la femme riche et caquetante qui a été complètement anéantie par les petits chiots qu’elle a tenté d’assassiner, n’est pas un dur à cuire Harley Quinn. lady lol. «

J’adore un bon méchant. Mais il me semble que Disney ne comprend pas que la femme riche caquetant qui a été complètement effacée par les petits chiots qu’elle a essayé d’assassiner, n’est pas une dame badass à la Harley Quinn-esque lol – Un cerf 🦌🌻 | Komaeda Simp (@Frankendeer) 17 février 2021

Cruella se déroule dans les années 1970 à Londres, avec Stone dans le rôle de la jeune créatrice de mode Estella de Vil. Une histoire d’origine, le film détaille comment elle devient obsédée par les peaux de chiens, en particulier les Dalmations, jusqu’à ce qu’elle finisse par devenir une légende impitoyable et terrifiante connue sous le nom de Cruella. Avec Stone, le film met également en vedette Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser et Emily Beecham. Craig Gillespie réalise en utilisant un scénario de Dana Fox et Tony McNamara.

Cependant, les gens pourraient se plaindre des comparaisons avec Joker et Harley Quinn, dans tous les cas, le Cruella la bande-annonce fait certainement parler beaucoup de gens. Nous pourrons tous voir à quel point le film ressemble vraiment à Joker ou Oiseaux de proie lors de sa sortie en salles le 28 mai.

Sujets: Cruella, Joker, Disney