La première semaine de vente de « BE » de BTS était tout simplement incroyable

BTSde ÊTRE L’album est récemment sorti le 20 novembre 2020. En ce qui concerne les albums K-Pop, la plupart des ventes sont généralement réalisées au cours de la première semaine de la sortie de l’album, et une grande attention est donc généralement accordée à la façon dont un album se comporte. ce laps de temps.

BTS a déjà battu des records plus tôt cette année lorsque leur Carte de l’âme: 7 L’album, sorti en février, est devenu l’album K-Pop le plus vendu au cours de sa première semaine avec 3 378 633 contes pendant cette période.

Et maintenant, pendant que ÊTRE n’a pas battu ce record, il a quand même eu une première semaine incroyablement impressionnante.

ÊTRE est maintenant le deuxième album K-Pop le plus vendu de la première semaine, car Graphique Hanteo a annoncé avoir vendu 2 274 882 exemplaires au cours de ces sept jours!

Bien que cela puisse sembler considérablement inférieur à Carte de l’âme: 7, il y a quelques facteurs qui expliquent pourquoi il ne s’est probablement pas aussi vendu bien que la popularité de BTS ne cesse de croître.

ÊTRE était globalement un album plus cher que leur album précédent, qui joue bien sûr un rôle dans qui peut se permettre de l’acheter. L’autre facteur important, cependant, est que si Carte de l’âme: 7 avait plusieurs versions (ce qui encourage les fans à acheter plus d’un exemplaire), ÊTRE n’avait qu’une seule version.

Si vous prenez ces facteurs en considération, les plus de 2,27 millions de ventes deviennent encore plus impressionnantes qu’elles ne l’étaient déjà!

Félicitations à BTS pour cet énorme accomplissement! Il ne fait aucun doute que les ventes continueront d’augmenter et que le nombre total d’albums vendus augmentera simplement avec le temps. Si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez la chanson titre « Life Goes On » ici: