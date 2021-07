La première scène post-crédit de Loki apporte une grande révélation, mais qui est-ce exactement?

Loki a été une course sinueuse et tournante jusqu’à présent, et comme le quatrième épisode se terminait par des révélations et des confrontations, il y avait enfin une scène post-crédit à apprécier après la première partie du générique. Alors que l’émission principale traitait d’un certain nombre de questions telles que qui sont les chronométreurs, que se passe-t-il réellement avec la TVA et est-il possible que Loki pourrait tomber amoureux d’une variante de lui-même, c’est la scène de fin qui a répondu à une question que les fans se posent depuis l’annonce du casting. Qui Richard E Grant jouera-t-il dans la série ? Eh bien, avec les spoilers, tout est révélé … en quelque sorte.

À la fin de l’épisode 4, The Nexus Event, les Time Keepers avaient finalement fait une apparition et avaient été envoyés avec quand il s’est avéré qu’ils étaient des androïdes, le Mobius d’Owen Wilson avait apparemment été retiré lui-même, et Loki a également été envoyé à son décès supposé après avoir été « élagué » par le juge Renslayer, laissant Sylvie exiger qu’on lui dise tout du juge. Bien sûr, cela signifie que nous devons attendre la semaine prochaine pour cette information … ou peut-être même la finale étant donné qu’il y a autre chose à expliquer grâce à la scène post-crédit qui a suivi.

Dans la scène, Loki a été vu allongé sur le sol, se croyant mort, lorsqu’une voix a dit : « Pas encore, mais tu le seras si tu ne viens pas avec nous. À ce stade, il leva les yeux pour trouver ce qui semblait être trois autres variantes de Loki, l’une jouée par DeObia Oparei, qui porte ce qui ressemble à une version shambolique de Thor’s Mjolnir, une jouée par Jack Veal en tant que jeune variante de Loki portant un cornu lézard, et enfin, Richard E Grant en tant que leur leader apparent Loki, semblant ne pas être à sa place dans les années 1960 de DC Homme chauve-souris série, et certainement plus ancienne que n’importe quel Loki précédent vu jusqu’à présent.

Ce que cela signifie en termes d’émission, c’est qu’il semble que ceux qui sont « élagués » par la TVA, qui comprend désormais Loki et Mobius, ne soient probablement pas morts mais en réalité envoyés dans ce qui pourrait être une sorte de réalité alternative où ils ne peuvent pas influencer ou gâcher la « Sacred Timeline » toujours mentionnée. Ce que nous devons maintenant nous demander, c’est exactement combien de Lokis et autres sont réellement là-bas ? Nous avons vu un certain nombre d' »élagages » jusqu’à présent, et nous ne pouvons que deviner combien il y en a eu d’autres, donc plutôt que Planète Hulk, nous pourrions être sur le point de recevoir la planète Loki. Ce ne serait probablement pas une mauvaise chose.

Tom Hiddleston a récemment expliqué que les épisodes quatre et cinq étaient les plus importants de la série, et bien qu’il n’ait pas expliqué comment, je pense qu’il est juste de dire qu’il n’avait pas tort à propos de l’épisode quatre. Avec une apparition d’Asgard et une apparition du personnage de Thor, Lady Sif, ainsi qu’une question désormais plus importante de savoir qui dirige la TVA et pourquoi, il y a certainement de quoi inciter les fans à revenir pour l’avant-dernier épisode la semaine prochaine. Avec un nombre croissant de téléspectateurs pour chaque épisode, le Loki finale dans deux semaines va être énorme.

Sujets : Loki