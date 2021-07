La première saison de « Peacemaker » termine la production

Moins d’un an après l’annonce officielle de la série, James Gunn a confirmé que la première saison de « Peacemaker » pour HBO Max avait terminé son tournage. Ce spin-off de « The Suicide Squad » a John Cena comme personnage principal incarnant le personnage que nous rencontrerons dans le nouveau film de l’univers cinématographique DC.

Gunn, qui sert d’écrivain et de showrunner sur la production, a partagé la liste des réalisateurs qui faisaient partie de la série, y compris des noms comme Jody Hill (Observe and Report), Brad Anderson (Fringe, Titans) et Rosemary Rodriguez (Jessica Jones ) . Sur ses huit épisodes, James Gunn a été chargé d’en réaliser cinq dans cette première saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Voici la liste complète des nominés pour les Emmy Awards 2021

Et c’est la fin du jour 131 et de la première saison de #Pacificateur. Il y a moins d’un an, j’ai lancé un vague pitch à @HBOMax – nous voici 11 mois plus tard avec 8 épisodes époustouflants en boîte. Cast & crew : Je vous aime tous. Merci d’avoir mis tout votre cœur et votre âme dans ce projet. – James Gunn (@JamesGunn)

13 juillet 2021





Et ainsi se termine le Jour 131 et la Saison 1 de Peacemaker. Il y a moins d’un an j’ai soumis une vague idée à HBO Max, nous voici 11 mois plus tard avec 8 épisodes incroyables en boîte. Cast et équipe, je vous aime tous. Merci d’avoir mis tout votre cœur et votre âme dans ce projet », a écrit James Gunn via son compte Twitter.

Avec Cena, « Peacemaker » mettra en vedette Steve Agee, reprenant son rôle dans « The Suicide Squad » en tant que John Economos, en plus des performances de Danielle Brooks, Robert Patrick, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland et Freddie Stroma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Et si…? »: L’entrée de Marvel Studios dans le multivers

Selon la description officielle de la série fournie par HBO Max lors de son annonce officielle, « Peacemaker » explore les origines du personnage joué par John Cena dans « The Suicide Squad », le décrivant comme « un homme qui croit en la paix à tout prix ». , peu importe combien de personnes il doit tuer pour l’obtenir. Le nouveau film de Gunn a une date de sortie prévue pour le 6 août.