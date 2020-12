La première réunion «  brève  » de Meghan Markle et Kate Middleton ne s’est pas déroulée comme Meghan l’avait espéré

Meghan, la duchesse de Sussex n’a pas vraiment reçu l’accueil le plus chaleureux dans la famille royale. Quand elle et le prince Harry, duc de Sussex ont décidé de se marier pour la première fois, les médias les ont surnommés, ainsi que le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge, les nouveaux fab quatre. Les fans pensaient que la famille royale entrait dans une nouvelle zone avec les Sussex et les Cambridges à la barre. Mais malheureusement, le groupe ne s’entend pas aussi bien que les fans l’avaient espéré.

Catherine, duchesse de Cambridge et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / Getty Images

Présentation de Meghan Markle au prince Harry et au prince William

Meghan et Harry se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun en 2016. Leur premier rendez-vous était au Dean Street Townhouse.

«À la fin de la soirée, qui avait duré près de trois heures, Harry et Meghan se sont séparés», extrait de Trouver la liberté: Harry et Meghan et la création d’une famille royale moderne lit. «Malgré l’attirance palpable entre eux, il n’y avait pas de baiser d’adieu, pas d’attente, juste un indice qu’il y avait quelque chose et ils espéraient se revoir bientôt.

Bientôt, ils étaient dans une relation à part entière et Harry était prêt à défendre leur union devant n’importe qui. Quand William a découvert le nouvel amour d’Harry, il a dit à son frère de ralentir.

«’Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter,’ dit William à Harry, selon des sources. «Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour apprendre à connaître cette fille», lit-on dans le livre.

Cet avertissement ressemblait à un rejet aux yeux d’Harry.

Prince William, duc de Cambridge, Catherine, duchesse de Cambridge, Meghan, duchesse de Sussex et prince Harry, duc de Sussex | Stephen Pond / Getty Images

CONNEXES: La querelle du prince William et du prince Harry a explosé parce qu’ils ont été élevés pour différents futurs, explique un expert

«Harry est devenu fou et a accusé son frère d’essayer de terminer leur relation avant qu’elle n’ait commencé», a déclaré une source au Daily Mail.

Mais quand Meghan a finalement rencontré William, les choses se sont bien passées. Les deux se sont rencontrés en novembre 2016 au domicile de Cambridge à Kensington Palace. Kate n’était pas là comme elle l’était avec les enfants à Anmer Hall.

«Meghan était déçue de ne pas avoir pu rencontrer Kate… Mais s’étant si bien entendu avec le frère de Harry, elle n’y pensait pas beaucoup plus», déclare le livre.

Meghan Markle rencontre Kate Midleton pour la première fois

Lorsque Meghan a finalement rencontré Kate, le moment a été très «bref». Le 10 janvier 2017, Meghan et Harry sont retournés chez William et Kate.

Selon les auteurs du livre Omid Scobie et Carolyn Durand, jusqu’à ce moment «Kate n’avait apparemment pas montré beaucoup d’intérêt» pour en savoir plus sur Meghan. Mais ce n’était pas nécessairement un léger problème chez Meghan.

«La duchesse est une personne extrêmement gardée», affirme le livre.

Malheureusement, avec le temps, les deux n’ont jamais eu beaucoup plus en commun «à part le fait qu’ils vivaient au palais de Kensington», a déclaré une source aux auteurs.

Catherine, duchesse de Cambridge et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

Meghan Markle espérait être proche de Kate Midddleton

Meghan aurait espéré avoir un confident en Kate, quelqu’un pour l’aider à patauger dans les eaux de la royauté, mais cela ne s’est jamais produit.

«De toutes les personnes de la famille royale, Meghan a déclaré qu’elle espérait développer une relation étroite avec Kate, mais qu’elle n’en avait jamais donné la chance», a déclaré une source au Daily Mail. «C’était blessant et décevant pour Meghan.»

Meghan et Harry ont depuis déménagé en Amérique, creusant l’écart entre Meghan et Kate.