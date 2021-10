La première qui a laissé la Justice League de Zack Snyder derrière sur HBO Max

Ligue de justice de Zack Snyder est un phénomène culturel qui a atteint des sommets de popularité depuis sa première en HBO Max grâce à la pression des fans qui voulaient voir la vision du réalisateur sur les héros de CC. En ce sens, le film atteint 1,8 million de vues Sur la plateforme de streaming, une somme importante de personnes se sont intéressées à l’aventure de Batman, Superman, Wonder Woman et le reste de l’équipe.

Cependant, il semble qu’une première a frappé fort en HBO Max venir détrôner Ligue de justice et établir un record important. On parle de Dune, le spectacle visuel posé par Denis Villeneuve. Cette excellente adaptation du classique de science-fiction de Frank Herbert qui a déjà confirmé son deuxième volet pour 2023. Fait important : il s’agit d’un remake du film de 1984 de David Lynch.

Dune balaie HBO Max

Protagonisée par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin et Javier Bardem, entre autres, l’histoire du film raconte comment un jeune homme doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de la galaxie pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Les forces du mal tentent de contrôler la ressource la plus précieuse, capable de révéler le véritable potentiel de l’humanité. Seuls ceux qui surmontent leur peur survivront ! Le film respecte l’héritage du matériel original.

Dans ce contexte, le film de Villeneuve piétine HBO Max avec 1,9 million de vues, laissant derrière lui l’ensemble des héros de la DC Univers étendu et surtout réaliser cet exploit en même temps qu’il a une présence en salles. incroyable! Rappelons-nous que le film de Zack Snyder C’était une première exclusive de la plateforme de streaming après une grande controverse et la campagne de fans #ReleaseTheSnyderCut.

Ce qui est certain, c’est que Dune est sur une voie fantastique dans le monde du streaming, mais a encore un long chemin à parcourir pour un autre succès sur Internet. DC Univers étendu. On parle de La brigade suicide, dirigée par James Gunn. L’équipe de méchants composée de Harley Quinn (Margot Robbie), Peacemaker (John Cena) et Bloodsport (Idris Elba), entre autres, a atteint un total de 2,8 millions de vues. Pas mal pour un groupe de rebuts…

