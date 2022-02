La première publicité d’Eugene Levy pour le Super Bowl présente une apparition d’une autre star de « Schitt’s Creek »

Les fans de « Schitt’s Creek » qui aspiraient à un autre aperçu de la famille Rose depuis la fin de la série bien-aimée en 2020 sont sur le point d’obtenir la prochaine meilleure chose.

Eugene Levy, l’acteur et légende de la comédie qui a donné vie au patriarche Johnny Rose pendant six saisons, revient sur le petit écran pour sa toute première publicité pour le Super Bowl – et bien qu’il soit l’homme principal, il est loin d’être la seule star de cette une place d’une minute pour Nissan.

La brève publicité, intitulée « Thrill Driver », est pleine d’intrigues et présente même un caméo d’un autre talent de « Schitt’s Creek ».

Tout commence avec l’ambassadrice de la marque Nissan, Brie Larson, qui s’arrête dans une Nissan Z 2023 sportive et offre à Levy la chance de l’essayer.

« Le café est assez excitant pour moi », dit la star posée et vêtue d’un costume alors qu’il tient une tasse de café.

Mais lorsque Larson jette les clés dans sa direction, il ne peut résister à l’envie de prendre le volant et de se détendre. Beaucoup.

Quelques instants après le début du trajet, sa cravate et ses lunettes rondes sont remplacées par un col ouvert et des lunettes de soleil, et le conducteur de la voiture à côté de lui n’en croit pas ses yeux à sa transformation.

Catherine O’Hara, l’ancienne épouse de Levy « Schitt’s Creek », n’est à l’écran que pendant une seconde, mais c’est suffisant pour capturer parfaitement sa réaction à son évolution.

Cependant, Levy avait encore du chemin à parcourir dans la publicité à indice d’octane élevé – et peu de grands noms avec lesquels se mêler, y compris les acteurs Marvel David Bautista et Danai Gurira – avant d’atteindre sa forme finale, en tant que film d’action aux cheveux longs prêt , homme de mystère qui impassible la ligne, « Eh bien, cock-a-doodle-do. »

La publicité amusante, qui présente également la nouvelle Ariya de Nissan, sera diffusée au cours du quatrième trimestre le jour du match, le 13 février.

Et avec cette publicité, Levy a officiellement suivi les traces de sa famille – à la fois la famille Rose et la famille Levy.

Pas plus tard que l’année dernière, le fils de l’homme de 75 ans, dans la vraie vie et dans « Schitt’s Creek », Dan Levy, a joué dans sa propre publicité du Super Bowl pour M&Ms.

