La première PlayStation 5 personnalisée par les chanceux qui l’ont déjà achetée apparaît

Playstation 5 est juste au coin de la rue en Espagne, depuis le Le 19 novembre prochain, la nouvelle génération de PlayStation sera mise en vente dans notre pays; malheureusement, certains chanceux ont déjà la console entre leurs mains, puisque plusieurs territoires, grâce au calendrier fixé par Sony, ont pu accéder à la plateforme une semaine auparavant. Les plus ingénieux ont mis peu de temps à personnaliser ses Playstation 5 et partagez-le avec d’autres utilisateurs via des forums et des réseaux sociaux.

Reddit, foyer de mille et une rumeurs, c’est aussi le siège de la ‘joueurs‘ Au niveau internacional: dans leurs forums, nous avons été témoins de plusieurs designs PlayStation 5 qui ont attiré notre attention. le premier a publié son version noire de la console en Plastidip, un vinyle liquide imprégné par pulvérisation et largement utilisé en compétition automobile. Grâce aux panneaux amovibles, il a été possible de peindre plus facilement; sinon le résultat aurait été moins net.

le deuxième chanceux d’avoir déjà une PlayStation 5 et de pouvoir la « régler » a publié une vidéo auquel vous pouvez accéder depuis le lien suivant: C’est son beau-frère qui a fait un tel exploit, et au lieu d’utiliser du vinyle liquide, il l’a utilisé en feuilles. C’est ainsi qu’il a évité le ton mat qui a été laissé à la console précédente, que vous pouvez voir sur ces lignes.

Bref, en attendant qu’ils soient mis en vente caches latéraux pour PlayStation 5 qui nous permettent de le personnaliser sans recourir à des astuces maison, c’est la seule chose qui nous reste pour pouvoir afficher la console avec une couleur autre que le blanc. Une démonstration d’imagination de ces braves hommes qui s’apprêtent à peindre un achat de 500 dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂