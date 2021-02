La première pilote arabo-américaine de NASCAR fait ses débuts à Daytona

Démarrez vos moteurs! Il y a un nouveau visage sur la piste de course cette saison, et elle entre dans l’histoire.

Toni Breidinger, 21 ans, a commencé à concourir samedi avec l’ouverture de la saison 2021 de l’ARCA au Daytona International Speedway de Daytona, en Floride. Cette saison, elle participera à une série limitée ARCA Menards et NASCAR Camping World Truck Series, au volant d’une Chevrolet SS et d’une Chevrolet Silverado. Avec sa première course dans la série de camions, elle entrera officiellement dans l’histoire en tant que première femme pilote arabo-américaine à participer à une série nationale NASCAR, selon NASCAR. Breidinger est d’origine libanaise.

Toni Breidinger le 22 juin 2018 à Gateway Motorsports Park à Madison, Illinois. Michael Allio / Icon Sportswire via

«J’ai vraiment hâte de participer à la course de Daytona», a-t-elle déclaré, selon son équipe Young’s Motorsports. «C’était l’un de mes rêves d’avoir la chance de courir là-bas et que ce rêve devienne réalité est absolument irréel.» Breidinger court sur les pistes depuis l’âge de 9 ans, quand elle et sa sœur jumelle couraient des karts à pédales, selon une interview avec Paper Magazine.

«Daytona va être la plus grande course de ma carrière, mais je suis prête pour cela», a déclaré Breidinger avant ses débuts. «Ce sera une course compétitive, mais je sais que l’équipe Young’s Motorsports me préparera une voiture de course rapide et nous pourrons nous battre pour un top 10. C’est notre objectif, un top 10. »

Breidinger fait partie du programme Drive for Diversity de NASCAR, une initiative qui crée des équipes de course plus inclusives. Le programme a créé de nombreuses opportunités pour d’autres, notamment en faisant de Brehanna Daniels la première femme noire de NASCAR à occuper le poste crucial de démonteuse de pneus.

En rapport

Dans sa course de samedi, Breidinger a survécu à un accident multi-voitures au 29e tour, et est montée dans le top 20. Après l’accident, elle a grimpé dans le classement, jusqu’à la 12e place puis de nouveau à la 14e, puis à la 11e, avec 50 tours. vers le bas et 30 pour aller. Avec 20 tours à faire, elle était 17e, et a finalement terminé au 18e rang, dans une course qui s’est terminée en prolongation.

Alors que l’objectif de Breidinger était de faire partie du top 10, un top 20 a été célébré par les fans, avec un en disant sur Twitter, « Vous devriez être fier de cette finition. Excellent travail d’équipe », et un autre l’écriture, « C’est un début. Une étape à la fois. »

Breidinger, qui a grandi à Hillsborough, en Californie, est déjà un pilote accompli. En 2018, elle a participé à trois courses ARCA et a terminé 10e, meilleure en carrière, au Madison International Speedway. Elle est également 19 fois lauréate du United States Auto Club, ce qui en fait la seule femme à avoir remporté autant de victoires.

Alors qu’elle bat des records, elle dit qu’elle attend avec impatience la saison à venir, et son objectif «est de pouvoir apprendre et grandir de mes expériences sur et hors piste», selon Young’s Motorsports.

Quant à être la première, elle a déclaré à CNN qu’elle était «honorée et enthousiasmée» mais qu’elle ne voulait pas être la dernière, en disant: «J’espère que je pourrai aussi ouvrir la voie aux futures pilotes arabes.