La première photo confirme certaines rumeurs de conception

Une photo divulguée montre le prochain Galaxy Z Fold 2. Même avant la présentation officielle de la semaine prochaine, l’image du téléphone portable pliable circule sur le Web. Cela confirme les rumeurs sur la conception – y compris l’hypothèse selon laquelle le pliable abritera les caméras selfie sur l’écran intérieur.

La photo a été partagée sur le site Web chinois Naver. L’éditeur de développement XDA bien connu Max Weinbach diffusez-le sur Twitter. Parmi les produits Samsung à venir, le Galaxy Z Fold 2 est l’appareil qui n’a pas encore été complètement divulgué.

La photo révèle le nom et la position de la caméra

La photo confirme des détails importants sur l’appareil, y compris le nom. Le pliable s’appelle en fait “Galaxy Z Fold 2”. Il reprend donc le nouveau branding de série introduit en début d’année avec le Galaxy Z Flip.

La photo confirme également la disposition des objectifs de la caméra à l’intérieur. Il est difficile de le voir en raison du logo lumineux sur l’écran, mais la position de la caméra a été modifiée par rapport au prédécesseur. Désormais, les objectifs ne se trouvent plus dans une zone distincte de l’écran – il semble plutôt que ce soient des caméras perforées qui traversent l’écran.

Technologie probable du Galaxy Z Fold 2

SamMobile a résumé les précédentes fuites et rumeurs sur la technologie. Le prochain pliable devrait avoir un écran pliable de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Comme avec le prédécesseur, il y a un deuxième écran à l’extérieur, cette fois, on dit qu’il mesure 6,23 pouces. L’appareil aurait une triple caméra à l’arrière, similaire au Galaxy S20 +.

On s’attend à ce que Samsung équipe le Galaxy Z Fold 2 avec le processeur «Snapdragon 865 +» ou l’Exynos 990 et 256 Go ou 512 Go de mémoire interne. L’appareil aurait installé une batterie puissante de 4365 mAh et ne serait disponible que dans une variante 5G sur le marché.

Un prix et une date officielle de lancement sur le marché sont encore inconnus. Nous pouvons nous attendre à l’événement Unpacked de Samsung le 5 août. L’événement peut être suivi à 16 heures sur le site Web du fabricant en direct.