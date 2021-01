La première performance d’Elvis Presley était si sexy que des Américains ont brûlé et suspendu son effigie en signe de protestation

Elvis Presley, connu comme le roi du rock and roll, est toujours considéré aujourd’hui comme une figure emblématique. Lui et sa musique ont inspiré de nombreux musiciens depuis qu’il est devenu célèbre au milieu des années 1950.

Pendant le temps où il était célèbre, les adolescents du monde entier étaient dans une frénésie à cause du Presley qui se balançait à la hanche. Cependant, les parents n’étaient pas impressionnés et se sont vite inquiétés pour leurs enfants. History.com a rapporté que Presley était considéré comme si sexy que les gens ont brûlé et pendu son effigie après l’une de ses performances.

Qui était Elvis Presley?

Elvis Presley | Archives GAB / Redferns

Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi. Selon Britannica, il a grandi dans la pauvreté et, quand Presley était adolescent, la famille a déménagé à Memphis, Tennessee.

Il a envoyé une cassette d’audition à Sun Records, et après l’avoir écoutée, le producteur Sam Phillips lui a donné un contrat. Presley a interprété du blues et des chansons country, des ballades Tin Pan Alley et des hymnes gospel avec un groupe.

Presley a déjà une personnalité tape-à-l’œil et il a toujours aimé porter des combinaisons de vêtements aux couleurs bizarres. Pourtant, sa personnalité musicale est devenue plus développée lorsqu’il a commencé à interpréter la chanson du chanteur de blues Arthur «Big Boy» Crudup «That’s All Right Mama».

En 1955, Presley avait commencé à gagner une suite substantielle dans le Sud. Cette même année, la direction de Presley a été remise au colonel Tom Parker. Parker a négocié un contrat avec le plus grand label d’enregistrement, RCA.

Après cela, la carrière de Presley a décollé. Son premier album a dépassé le palmarès des albums pop de Billboard en 1956, et son single, «Heartbreak Hotel», s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Selon All That’s Interesting, la chanson a été inspirée par un article de journal sur un homme qui s’est suicidé en sautant d’une fenêtre d’hôtel en Floride.

Aussi, en 1956, Presley a fait ses débuts d’acteur dans le film Aime moi tendrement. Le film a été nommé d’après la chanson à succès de Presley.

L’armée a rédigé Presley en décembre 1957, alors qu’il était déjà célèbre. En poste en Allemagne, Presley, qui avait 27 ans, a rencontré Priscilla Beaulieu, 14 ans.

Huit ans plus tard, les deux se sont mariés et ils n’ont eu qu’une fille. Cependant, en 1973, le couple a divorcé. Pendant les années 1960, Presley n’était plus une célébrité controversée et sa carrière avait ses hauts et ses bas.

Elvis avait un style unique

Elvis Presley | Archives Michael Ochs / Getty Images

Presley était tout à fait un pionnier en ce qui concerne son style. Il portait et faisait des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant, surtout dans les années 1950, quand la société était plus convenable.

Il a été une fois suggéré que Presley joue à la télévision sans sa guitare. Ce fut le début de son balancement emblématique de la hanche et lui a valu le surnom d ‘«Elvis the Pelvis».

En plus de cela, le pompadour noir brillant signature de Presley a été teint par des professionnels. Il a essayé de le colorer lui-même une fois avec du cirage noir.

Comment la société a répondu à son style

À l’été 1956, le directeur de Presley, le colonel Tom Parker, a conclu un accord pour faire trois apparitions sur le Spectacle Ed Sullivan pour un montant de 50 000 €. Ed Sullivan considérait son émission de télévision comme axée sur la famille.

Il a donc d’abord dit qu’il ne réserverait pas Presley à cause de son pivotement de la hanche et de son curling des lèvres. Sullivan a changé d’avis après que Steve Allen a accueilli Presley dans son émission en juillet 1956, et sa cote a grimpé en flèche après Sullivan.

Première apparition de Presley sur le Spectacle Ed Sullivan s’est produit en septembre 1956. Soixante millions de personnes ont écouté, ce qui représentait plus de 80 pour cent de l’audience télévisée à l’époque.

Après sa deuxième apparition dans l’émission en octobre, les gens de Nashville et de Saint-Louis étaient en colère contre sa performance sexy. Ils craignaient que la musique rock ne corrompe les adolescents. Alors, ils ont pendu et brûlé l’effigie de Presley.