La première nouvelle chanson de Shania Twain en 5 ans est une ode aux années 80 – et tellement amusante !

Shania Twain sait comment faire un retour mémorable ! La chanteuse vient de sortir le clip de sa première nouvelle chanson en cinq ans, et disons simplement que cela valait la peine d’attendre.

La légende de la country a dû s’amuser à filmer le clip de « Waking Up Dreaming », car c’est essentiellement un rêve éveillé des années 80.

Au début de la vidéo, Twain danse dans un fabuleux pantalon à paillettes roses alors qu’elle enfile une perruque rose bouclée et des cils plus grands que nature.

« Sais-tu que je t’adore ? / Un million de façons de te montrer », chante-t-elle. « Chaque instant qui vous tient est un instant volé. »

Alors qu’elle se dirige vers le refrain, la femme de 57 ans déclare que « le temps n’attend pas éternellement » et semble inspirée à vivre pleinement sa vie.

« Alors commençons à nous réveiller en rêvant / Et à nous habiller comme des superstars / Il n’y a pas de quoi secouer ce sentiment / Ce soir, nous nous dirigeons vers Mars », chante-t-elle.

Ce clip est à peu près un défilé de mode ! Youtube

Pendant ce temps, elle danse avec des amis et s’amuse à poser pour des photos dans une robe rose à imprimé animal, des bottes roses et une perruque blonde.

« Non, on ne s’arrêtera pas au plafond / Alors continuons à nous réveiller en rêvant », déclare le chanteur.

Twain apporte beaucoup d’attitude. Youtube

La qualité vidéo est volontairement floue à certains moments, ce qui lui donne un effet rétro tandis que le paysage et la mode renforcent l’effet nostalgique des années 80.

Bientôt, Twain apparaît sur scène dans une combinaison verte audacieuse et une perruque rouge qui donne des vibrations majeures à Poison Ivy. La star berce également des cils verts incroyablement cool et du maquillage jaune.

« Je ne peux pas vivre ma meilleure vie sans toi, bébé / Je ne pense pas que je pourrais continuer / Nous sommes plus forts, plus nous pouvons tenir longtemps », chante-t-elle.

Secouez-le, Shania ! Youtube

Il s’agit du premier single de la légende country avec son nouveau partenaire de label, Republic Nashville, et sa première nouvelle chanson depuis 2017. Dans un communiqué de presse partagé avec AUJOURD’HUI, Twain a exprimé à quel point elle était ravie de revenir à la musique une fois de plus.

«Je ne pouvais pas penser à un meilleur partenaire que Republic Nashville. Je suis honoré et excité d’être le premier artiste du label et de diriger la charge de ce nouveau chapitre passionnant. À cet égard, cela ressemble à un nouveau départ tout autour, et je l’embrasse de tout cœur », a-t-elle déclaré.

Cela a été deux mois chargés pour Twain, qui a récemment publié son documentaire Netflix, « Not Just a Girl », en juillet. En plus de relater sa carrière record et son impact sur la culture populaire, le documentaire aborde également l’expérience de la chanteuse avec la maladie de Lyme.

La star de la country révèle comment son diagnostic au début des années 2000 a affecté sa carrière et dit qu’elle s’évanouirait régulièrement sur scène à un moment donné.

« Mes symptômes étaient assez effrayants parce qu’avant d’être diagnostiquée, j’étais sur scène très étourdie, je perdais l’équilibre, j’avais peur de tomber de la scène », se souvient-elle.

Vidéo associée :