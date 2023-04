La première Netflix la plus attendue pour mai 2023

in

Netflix

Dans Spoiler, nous vous disons tout sur la série télévisée Netflix la plus attendue pour mai 2023 qui a une particularité qui la rend unique. Attentif!

© IMDble spectacle netflix

Netflix Tout est prêt pour un mois de mai plein de nouveautés et son catalogue sera revitalisé avec de grandes premières, mais un titre en particulier se démarque parmi tout ce qui arrivera au Streaming Giant le mois prochain. Nous parlons d’une émission de télévision qui a une particularité qui en fait un titre que personne ne voudra sûrement manquer.

La série en question est Fubar et la raison pour laquelle ce sera un phénomène de masse est que c’est la première émission télévisée mettant en vedette la star du film d’action Arnold Schwarzenegger. Oui, l’interprète de Terminateur fait enfin ses débuts sur le petit écran et le fait grâce à Netflixla plateforme de streaming qui semble réaliser tout ce qu’elle propose en termes de contenu.

Les débuts d’une icône du cinéma dans le monde de la télévision

Fubar suit l’histoire d’un père et d’une fille qui travaillent comme agents de la CIA depuis des années, mais chacun a caché son implication dans l’agence de l’autre, ce qui fait que toute leur relation n’est qu’un gigantesque mensonge. Alors qu’ils apprennent tous les deux leur vie d’agents, ils sont obligés de travailler ensemble en tant que partenaires et, sur fond d’action explosive et d’espionnage, ils apprennent qui ils sont vraiment.

séries de Netflix exploitera les qualités de Arnold Schwarzenegger qui se démarque dans ce genre de contenu où, en plus de toute l’action que l’on peut attendre de cette intrigue, il y aura une dose d’humour avec laquelle la star de l’industrie cinématographique hollywoodienne a montré dans le passé qu’il s’entendait très bien Bien. Si nous ne nous souvenons pas de ses titres comme Jumeaux, Un détective lâche à la maternelle, Vrais mensonges et Le cadeau promis.

Fubar est la création de Nick Santora et le casting de l’émission de télévision se compose d’Arnold Schwarzenegger comme Luke, Monica Barbaro comme Emma, ​​​​Jay Baruchel comme Carter, Aparna Brielle comme Tina, Andy Buckley comme Donnie, Milan Carter comme Barry, Fortune Feimster comme Ruth, Barbara Eve Harris comme Dot, Gabriel Luna comme Boro, Fabiana Udenio comme Tally et Travis Van Winkle comme Aldon, entre autres. Le spectacle ouvre le 25 mai à Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?