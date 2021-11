La première mondiale du concept SUV électrique Kia EV9 confirmée pour le 11 novembre : voici tout ce que vous devez savoir

08 novembre 2021 16:16:06 IST

Kia est prêt à déployer son dernier concept tout électrique cette semaine – le SUV Kia EV9. Prévisualisé dans une simple image teaser, le concept de SUV électrique Kia EV9 fera sa première mondiale en ligne le 11 novembre, a confirmé Kia via un tweet.

Rejoignez-nous et découvrez notre engagement pour un avenir plus durable.

Soyez également le premier à découvrir le Kia Concept EV9. « Mouvement de durabilité Kia »

Diffusion en direct le 11 novembre 2021, 8h (GMT) : https://t.co/8ecOZszzFO#Kia #MouvementQuiInspire #DurabilitéMouvement pic.twitter.com/vBoMp0HbN5 – Kia dans le monde (@Kia_Worldwide) 8 novembre 2021

Le teaser – qui ne révèle que la forme de la Kia EV9 – ne révèle pas grand-chose. Cependant, d’après l’illustration, il est clair que l’EV9 sera un SUV électrique pleine grandeur. Les proportions droites, la partie avant carrée et la silhouette en forme de bloc sont dans le moule de certains VUS costauds emblématiques tels que le Toyota Land Cruiser, le Range Rover et le Nissan Patrol. À l’heure actuelle, le plus gros SUV du portefeuille mondial de Kia est le Telluride, qui partage sa mécanique avec la Hyundai Palisade.

Kia s’est abstenu de partager d’autres détails à ce stade, mais il est probable que l’EV9 sera basé sur la même architecture E-GMP que la Kia EV6 et le concept Hyundai Seven, qui devrait également faire ses débuts plus tard ce mois-ci. Comme les autres modèles basés sur cette plate-forme, la version de production du Kia EV9 est susceptible d’avoir une grande batterie lithium-ion (près de 100 kWh de capacité), des options de moteur simple et double et une autonomie allant jusqu’à 500 kilomètres sur une charge complète.

Attendez-vous à ce que la version de production du concept Kia EV9 fasse ses débuts en 2023.



