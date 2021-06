La première mondiale de « Dune » aura lieu à la Mostra de Venise

« Dune » reste l’une des sorties les plus attendues de 2021 car il s’agit de la nouvelle adaptation du roman homonyme de Frank Herbert, considéré comme l’un des piliers les plus importants de la littérature de science-fiction, et tout semble indiquer que cette production Il débutera par la porte d’entrée.

Selon les récentes informations de Deadline, la nouvelle épopée spatiale du réalisateur Denis Villeneuve fera ses débuts internationaux avec une projection spéciale à la Mostra de Venise, anticipant le grand soin et la qualité qui ont été mis en œuvre au moment de cette adaptation très attendue.

La première de « Dune » était initialement prévue pour décembre 2020, mais les conditions sanitaires de la pandémie ont poussé Warner Bros à reporter son arrivée au public d’une année entière. Après avoir pris la décision controversée de le sortir simultanément en salles et sur HBO Max, les dirigeants de WarnerMedia ont pris la décision de reporter son arrivée en streaming un peu plus de 20 jours après ses débuts sur grand écran.

La Mostra de Venise se prépare du 1er au 11 septembre. Pour le moment, on ne sait pas si « Dune » sera en charge de l’ouverture de l’événement ou s’il fera partie des projections programmées (même s’il est hors compétition). Cependant, sa seule présence est plus que suffisante pour lui donner un certain niveau de prestige international.

« Dune » raconte l’histoire du jeune Paul Atréides, héritier d’une maison noble qui rend hommage à l’empire intergalactique. Le duc Leto, son père, a reçu une nouvelle nomination en tant que souverain de la planète Arrakis, un désert inhospitalier convoité pour être le centre d’extraction d’une matière mythique connue sous le nom de « l’épice ». Cependant, de l’obscurité, les ennemis de Leto tirent les ficelles pour déclencher sa destruction imminente.

Dune présente un casting multi-star composé de Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica; Zendaya comme Chani; Oscar Isaac dans le rôle de Leto Atréides ; Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho; Dave Bautista dans le rôle de Glossu Rabban; Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck ; Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Harkonnen ; Javier Bardem dans le rôle de Stilgar ; et David Dastmalchian dans le rôle de Piter De Vries.