La première mission Mars en équipage de SpaceX pourrait être lancée dès 2024, selon Elon Musk

La première mission avec équipage de SpaceX sur Mars pourrait être dans quatre ans seulement.

Fondateur et PDG de l’entreprise Elon Musk a déclaré mardi (1er décembre) qu’il était « très confiant » que SpaceX lancera les gens vers la planète rouge en 2026, ajoutant que le jalon pourrait venir dès 2024 « si nous avons de la chance ».

Musk a fait ces remarques lors d’une interview sur le Web avec Mathias Döpfner, PDG de la société de médias allemande Axel Springer SE. Les deux ont pris la parole au siège d’Axel Springer à Berlin dans le cadre d’une cérémonie en l’honneur de Musk, qui a remporté cette année Prix ​​Axel Springer .

«Et puis nous voulons essayer d’envoyer un véhicule non équipé là-bas dans deux ans», a déclaré Musk à Döpfner. (Les intervalles cibles de deux ans sont dictés par la dynamique orbitale: Terre et Mars aligner favorablement pour les lancements interplanétaires une fois tous les 26 mois.)

En relation: Starship et Super Heavy: les véhicules colonisant Mars de SpaceX en images

Le véhicule qui effectuera ces voyages sur Mars est le Starship de 50 mètres de haut, qui lancera depuis la Terre au sommet d’une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy. Ces deux embarcations seront entièrement et rapidement réutilisables; Super Heavy reviendra sur Terre pour des touchés verticaux peu de temps après le décollage, et Starship pourra voler de l’orbite terrestre à Mars et revenir plusieurs fois, a déclaré Musk. (Le vaisseau sera assez puissant pour se lancer à la fois sur Mars et sur la lune, qui ont des attractions gravitationnelles beaucoup plus faibles que celles de la Terre.)

SpaceX effectue une itération vers le vaisseau final via une série de prototypes, dont le dernier, SN8 (« Serial No. 8 »), se prépare pour un grand vol d’essai. SpaceX a pour objectif de lancer cette semaine le SN8 à trois moteurs à une altitude cible de 15 kilomètres, Musk a dit récemment .

C’est beaucoup plus élevé que tout autre prototype de Starship a volé à ce jour. Trois variantes de monomoteur – Starhopper, SN5 et SN6 – ont atteint une altitude maximale d’environ 150 mètres lors de leurs vols d’essai, qui ont eu lieu l’été dernier et en août et septembre derniers, respectivement.

Le vaisseau final sera équipé de six des nouveaux moteurs Raptor puissants de SpaceX, a déclaré Musk. Super Heavy portera environ 30 Raptors.

Musk a longtemps souligné qu’il avait fondé SpaceX en 2002 principalement pour aider l’humanité à devenir une espèce multiplanète . Il a réitéré cet objectif lors de sa conversation avec Döpfner et a également doublé sur un autre désir précédemment déclaré: Il veut mourir sur Mars .

« Mais pas sur l’impact », a plaisanté Musk.

La discussion de mardi était vaste, touchant un certain nombre d’entreprises et de passions de Musk. Par exemple, Musk a exprimé sa confiance dans le fait que sa société de voitures électriques, Tesla, introduira une capacité de conduite entièrement autonome l’année prochaine (bien qu’il ait souligné que l’on ne sait pas quand les régulateurs approuveront la conduite entièrement autonome).

Le prix annuel Axel Springer « est décerné à des personnalités exceptionnelles qui sont particulièrement innovantes, qui génèrent et changent des marchés, influencent la culture et en même temps font face à leur responsabilité envers la société », ont écrit les représentants de l’entreprise dans une description du prix . C’est un « prix de prestige sans prix en argent », ajoute la description.

Les précédents lauréats du prix Axel Springer incluent le fondateur d’Amazon.com Jeff Bezos, qui dirige également la société de vols spatiaux. Origine bleue (2018), l’inventeur du World Wide Web Timothy Berners-Lee (2017) et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg (2016).