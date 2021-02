La première mission chinoise sur Mars, Tianwen-1, entre avec succès en orbite autour de la planète rouge

La Chine a réussi à Mars .

La première mission martienne entièrement locale du pays, Tianwen-1, est arrivée en orbite autour de la planète rouge mercredi 10 février, selon les médias chinois.

Cette étape fait de la Chine la sixième entité à obtenir une sonde sur Mars, rejoignant les États-Unis, l’Union soviétique, l’Agence spatiale européenne, l’Inde et les Émirats arabes unis, dont L’orbiteur de l’espoir est arrivé sur la planète rouge hier (9 février).

Et la réussite de mercredi prépare le terrain pour quelque chose d’encore plus épique dans quelques mois – le touché de la paire d’atterrisseur-rover de Tianwen-1 sur une grande plaine de l’hémisphère nord de Mars appelé Utopia Planitia , qui devrait avoir lieu en mai. (La Chine ne publie généralement pas les détails de ses missions spatiales à l’avance, nous ne savons donc pas exactement quand cet atterrissage aura lieu.)

La mission chinoise Tianwen-1 Mars entre en orbite autour de la planète rouge dans cette image tirée d’une animation vidéo. Tianwen-1, la première mission chinoise sur Mars, est arrivée sur Mars le 10 février 2021. (Crédit d’image: CCTV / CNSA)

Une mission ambitieuse

La Chine a pris sa première fissure sur Mars en novembre 2011, avec un orbiteur appelé Yinghuo-1 lancé avec la Russie. Mission de retour d’échantillons Phobos-Grunt . Mais Phobos-Grunt n’est jamais sorti de l’orbite terrestre, et Yinghuo-1 s’est écrasé et brûlé avec la sonde russe et un autre tagalong, l’expérience de vol interplanétaire vivant de la Planetary Society.

Tianwen-1 (qui signifie «questionner les cieux») est cependant un grand pas en avant par rapport à Yinghuo-1. Pour commencer, cette mission actuelle est une affaire entièrement dirigée par la Chine; il a été développé par l’Administration spatiale nationale chinoise (avec une certaine collaboration internationale) et lancé au sommet d’une fusée chinoise Long 5 mars le 23 juillet 2020.

Concept d’artiste de la première mission de rover sur Mars en Chine, Tianwen-1, sur la planète rouge. (Crédit d’image: CCTV / China National Space Administration)

Tianwen-1 est également beaucoup plus ambitieux que l’orbiteur précédent, qui pesait à peine 254 livres. (115 kilogrammes). Tianwen-1 a fait pencher la balance à environ 11 000 livres. (5000 kg) au lancement, et il se compose d’un orbiteur et d’un duo atterrisseur-rover.

Ces engins prendront la mesure de Mars de différentes manières. L’orbiteur, par exemple, étudiera la planète d’en haut à l’aide d’une caméra haute résolution, d’un spectromètre, d’un magnétomètre et d’un instrument radar de cartographie des glaces, entre autres équipements scientifiques.

L’orbiteur relaiera également les communications du rover, qui possède sa propre suite scientifique impressionnante. Parmi les équipements du rover, il y a des caméras, des instruments de climat et de géologie et un radar pénétrant dans le sol, qui chasseront des poches d’eau sous la saleté rouge de Mars.

« Sur Terre, ces poches peuvent héberger des communautés microbiennes florissantes, donc les détecter sur Mars serait une étape importante dans notre recherche de vie sur d’autres mondes », a écrit la Planetary Society dans un description de la mission Tianwen-1 .

L’atterrisseur, quant à lui, servira de plate-forme pour le rover, déployant une rampe que le véhicule à roues roulera sur la surface martienne. La configuration est similaire à celle que la Chine a utilisée sur la lune avec ses Chang’e 3 et Chang’e 4 rovers, dont ce dernier est toujours aussi fort sur le satellite rocheux de la Terre.

Si le rover et l’atterrisseur Tianwen-1 atterrissent en toute sécurité en mai et se mettent au travail, la Chine ne deviendra que le deuxième pays, après les États-Unis, à exploiter avec succès un vaisseau spatial sur la surface de la planète rouge pendant un laps de temps appréciable. (L’Union soviétique a réussi le tout premier touché en douceur sur la planète rouge avec sa mission Mars 3 en 1971, mais cet atterrisseur est mort moins de deux minutes après avoir touché la terre rouge.)

L’orbiteur Tianwen-1 devrait fonctionner pendant au moins une année sur Mars (environ 687 jours terrestres) et la durée de vie ciblée du rover est de 90 jours sur Mars, ou sols (environ 93 jours sur Terre).

De plus grandes choses à venir?

Tianwen-1 ne sera que l’acte d’ouverture de la Chine sur Mars, si tout se passe comme prévu: la nation vise à ramener des échantillons immaculés de matériel martien sur Terre d’ici 2030, où ils pourront être examinés en détail pour détecter d’éventuels signes de vie et Il y a longtemps, la transition de Mars d’une planète relativement chaude et humide au monde désertique froid qu’elle est aujourd’hui.

La NASA a des ambitions similaires et la première étape de sa campagne de retour d’échantillons sur Mars est déjà en cours. L’agence Rover de persévérance atterrira à l’intérieur du cratère Jezero de la planète rouge jeudi prochain (18 février), lançant une mission de surface dont les tâches de haut niveau comprennent la recherche de signes d’anciens Vie sur Mars et collecter et mettre en cache plusieurs dizaines d’échantillons.

Les échantillons de Perseverance seront peut-être ramenés chez eux par une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne dès 2031 .

Nous avons donc beaucoup à attendre dans les jours et semaines à venir, et de nombreuses raisons de croiser les doigts pour plusieurs touchés réussis de Red Planet.

« Plus de pays explorant Mars et notre système solaire signifie plus de découvertes et d’opportunités de collaboration mondiale », a écrit la Planetary Society dans sa description Tianwen-1. « L’exploration spatiale fait ressortir le meilleur de nous tous, et lorsque les nations travaillent ensemble, tout le monde y gagne. »