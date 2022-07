La première mise à jour pour Sniper Elite 5 a été rendue disponible dans le cadre du Season Pass

Aujourd’hui, du nouveau matériel pour Sniper Elite 5 a été publié par Rebellion, l’un des éditeurs et développeurs de jeux vidéo indépendants les plus prospères au monde, y compris la mission DL pour la Landing Force. Packs d’armes de mitraillette et de carabine PPSH, ainsi que la carte de conflit multijoueur gratuite, Village inondé

Le nouveau Landing Force Mission and Weapon Pack est disponible sur Xbox Un, Xbox Series X|S, Playstation 4, PlayStation 5, Steam et le Windows Store. Il fonctionne également comme le premier élément de la baisse de contenu initiale du Season Pass One. De plus, tous les types de jeux multijoueurs, y compris No Cross, peuvent désormais être joués gratuitement sur la carte multijoueur Flooded Village.

Le tout nouveau Aventure Landing Force a été créé par Rebellion en association avec Flix Interactive et est basé sur le film The Guns of Navarone. Les nazis ont construit une énorme batterie d’armes sur le versant d’une île au large des côtes du sud de la France pour empêcher les Alliés d’y avancer.

Pour que les Alliés lancent l’opération Dragoon sans danger, Karl Fairburne est chargé de détruire les armements sous le couvert de l’obscurité. L’île invite à l’exploration avec diverses structures, paramètres et paysages, ainsi que des sites historiques ruineux, des forts, des fortifications et des structures abandonnées.

Le pistolet mitrailleur PPSH et le fusil DL Carbine sont également inclus dans le lot. La carabine DL est l’une des armes les plus insonorisantes jamais fabriquées, ce qui en fait le complément idéal à votre armurerie Sniper Elite 5 car elle peut envoyer silencieusement des ennemis à distance.

Le PPSH, quant à lui, est une mitraillette explosive avec une cadence de tir élevée, ce qui en fait la carte idéale pour sortir de prison lorsque les choses tournent mal.

La nouvelle carte multijoueur Village inondé, disponible pour tous les joueurs, a été inspirée par des photos de la Normandie lors de l’invasion du jour J lorsque les nazis ont franchi les défenses contre les inondations et ouvert des écluses pour repousser les forces alliées. Les clients Xbox Game Pass peuvent accéder au projet à partir du jour de la sortie.