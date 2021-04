La première mise à jour de PlayStation 5 arrive bientôt

Nous pouvons déjà sauvegarder nos jeux sur des clés USB entre autres avec la première mise à jour de PlayStation 5.

Des mois après son lancement dans le monde, ce sera maintenant lorsque nous recevrons le Première mise à jour de la PlayStation 5. Parmi lesquels se distingue la possibilité de partager des jeux avec des consoles PS5 et PS4, ou un stockage USB étendu pour les jeux PS5.

Sony a également confirmé que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour profiter de ces fonctionnalités, car la mise à jour du micrologiciel sortira demain, le 14 avril.

Le partage de jeu entre les générations permet de partager le contenu entre les deux générations. «Notre équipe est passionnée par l’amélioration de votre expérience PlayStation sous tous ses aspects«, Démarquez-vous dans le message où ils annoncent les principales nouvelles de la mise à jour, également applicable à PlayStation 4 et à l’application PlayStation.

Comme nous vous l’avons dit, l’extension du stockage PS5 via USB est l’une des fonctionnalités exceptionnelles. «C’est un excellent moyen d’étendre la capacité de stockage de votre console PS5 et vous permettra de copier de manière transparente vos jeux PS5 vers la mémoire interne lorsque vous allez jouer.«.

Étant donné que les jeux PlayStation 5 sont conçus pour tirer parti du SSD ultra-rapide de la console, ils ne peuvent pas être téléchargés directement à partir de l’USB. A tout cela, Sony indique que vous pouvez «sélectionnez les modes de jeu que vous souhaitez installer (comme la campagne ou le multijoueur) parmi les titres prenant en charge cette option«.

Vous pouvez pré-télécharger les mises à jour du jeu avec la console en mode veille.

D’autre part, il y a aussi des nouveautés dans les fonctions sociales de PS5 et PS4. Partager Le jeu entre générations est le point culminant ici. Désormais, les joueurs PlayStation 5 pourront partager avec leurs amis PS4 non seulement le contenu qu’ils regardent. Mais aussi, « pour essayer les jeux PS5 via Share Play et vice versa«.

Il y aura également « plus d’options pour jouer ensemble » entre les utilisateurs des deux consoles. Grâce à la nouvelle option «demande de rejoindre la session de jeu», qui cherche à simplifier le processus afin qu’il prenne moins de temps pour commencer à jouer avec des amis.

«Vous pouvez modifier qui peut interagir avec vous via des groupes, des jeux et des messages à partir du menu des paramètres de confidentialité«. L’une des priorités de PlayStation est que vous pouvez accéder plus rapidement au contenu et aux fonctions de la console, c’est pourquoi le menu Game Base a été amélioré.

Le blog PlayStation explique en détail toutes les fonctionnalités et améliorations supplémentaires incorporées dans cette première mise à jour majeure de PlayStation. Avec des actualités aussi intéressantes que le pré-téléchargement des mises à jour des jeux.

PlayStation App vous permettra de rejoindre des jeux multijoueurs sur PS5.

«Une fois les mises à jour du jeu publiées par les développeurs, elles seront pré-téléchargées sur votre console si l’option ‘mises à jour automatiques’ est activée. La console doit également être en mode veille.«

«Vous pourrez commencer à jouer à la dernière version des jeux dès la sortie de la mise à jour«. D’autre part, les joueurs seront autorisés à personnaliser le niveau de trophée avec lequel une capture d’écran ou un clip vidéo est pris automatiquement.

Enfin, l’application PlayStation ajoutera également de nouvelles fonctionnalités. Grâce à cela, il sera plus facile de se connecter à distance.

L’objectif dans les semaines à venir est d’intégrer des options telles que «la possibilité de rejoindre une session multijoueur PS5 depuis l’application, de gérer le stockage de votre console PS5, de comparer votre collection de trophées avec vos amis et de trier et filtrer les produits qui apparaissent sur le PlayStation Store«.